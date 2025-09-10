تحذيرات لـ«كيليتشدار أوغلو»: لن تتمكن من الخروج إلى الشارع

أثار سياسي تركي بارز جدلاً واسعاً بتحذيره للرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، من محاولة العودة إلى قيادة الحزب بعد عامين من خسارته المنصب الذي شغله لمدة ثلاثة عشر عاماً

وكشف الرئيس الأسبق للحزب، حكمت تشيتين، عقب لقائه نائب رئيس حزب الحركة القومية فتحي يلدز في البرلمان، أن كيليتشدار أوغلو لديه رغبة واضحة في استعادة موقعه على رأس الحزب، لكنه لا يصرح بذلك علنياً.

وأوضح تشيتين أن هذه العودة قد تكون “أمراً سيئاً للغاية”، محذراً من أن كيليتشدار أوغلو “لن يتمكن من الخروج إلى الشارع” في حال قيامه بذلك.

ويأتي هذا التحذير في سياق دعوى قضائية تطعن في نتائج انتخابات رئاسة الحزب التي خسرها كيليتشدار أوغلو أمام أوزجور أوزيل، وسط مخاوف من تكرار سيناريو مماثل لما حدث مؤخراً في إسطنبول، حيث جرى تجريد أمين الحزب من منصبه وتعيين بديل له بقرار قضائي.

وكان تشيتين قد أجرى لقاءات سابقة مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، ثم مع نائبه المسؤول عن الشؤون الانتخابية والقانونية فتحي يلدز، الذي أكد خلال الاجتماع أن “تعيين وصي ليس صحيحاً”.

ويذكر أن كمال كيليتشدار أوغلو تولى زعامة حزب الشعب الجمهوري بين عامي 2010 و2023، وقاد المعارضة التركية خلال تلك الفترة، واشتهر بمواجهته المستمرة مع الرئيس رجب طيب أردوغان.