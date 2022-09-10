تحذيرات من خطورة سرقة أغطية غرف صرف المياه

حذرت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، من الخطر الناتج عن أعمال سرقة الحديد في الآونة الأخيرة وخاصة تلك التي تطال أغلب أغطية غرف تصريف المياه بالطريق السريع في العاصمة طرابلس، من تجمع الأمطار وتعطيل في الحركة المرورية.

وذكَّرت الوزارة في مشنور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بتحذيراتها السابقة في أكثر من مناسبة من مسألة بيع الخردة بطريقة غير منظمة والتي هي السبب الرئيسي في عمليات السرقة التي يقوم بها ضعاف النفوس دون الاكتراث بأضرار هذا العمل علي مقدرات الدولة العامة وأملاك المواطنين الخاصة، وفقاً للوزارة.

وأشارت وزارة الصناعة والمعادن إلى أن الأعمال المتعلقة بالخردة اختصاص أصيل للشركة العامة للخردة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، بسرقة غرف لتصريف مياه الأمطار بعد مضي 22 يوما على إطلاق الحملة التي تستهدف تهيئة غرف التصريف استعدادا للشتاء المقبل.

وقال محمد كريم في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنهم قدموا بلاغات إلى مراكز الشرطة ومديريات الأمن بالمدن، وحث المواطنين على التعاون والتبليغ على المشتبه في تورطهم في هذه الأعمال.

ودعا الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أصحاب المحال الخاصة ببيع الخردة إلى عدم التعامل مع من سماهم ضعاف النفوس والتبليغ عنهم، واعتبرهم شركاء في حال ثبت تعاملهم مع بعضهم البعض.