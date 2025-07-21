تحذيرات من موجة حر شديدة غرب ليبيا.. تعليمات وقائية لحماية العاملين

أصدر مجلس السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، تعليمات وإرشادات وقائية عاجلة موجهة إلى جميع جهات العمل والعمال في ليبيا، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من البلاد، خصوصًا في الغرب.

وأكدت الوزارة أن هذه التعليمات تأتي في إطار الحرص على سلامة العاملين في مختلف القطاعات، وتهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، والتي قد تصل إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية والغربية، وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية.

توصيات لجهات العمل

تعديل ساعات العمل لتجنب فترات الذروة.

توفير مياه باردة ومراوح أو أجهزة تبريد في مواقع العمل.

تخصيص أماكن مظللة أو مكيفة للاستراحة.

مراقبة الحالة الصحية للعاملين بانتظام.

تدريب العاملين على التصرف في حال ظهور أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري.

توصيات للعمال

شرب المياه بانتظام حتى عند عدم الشعور بالعطش.

ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون.

أخذ فترات راحة متكررة خلال ساعات العمل.

الإبلاغ الفوري في حال الشعور بالدوخة، الصداع أو الغثيان.

من جهته، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار تأثير الكتلة الساخنة على مناطق غرب ليبيا، خاصة في الدواخل للشمال الغربي ومدينة غدامس، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و44 درجة مئوية. كما أشار إلى احتمال تراجع الحرارة مؤقتًا في بعض المناطق الساحلية يوم الأربعاء، قبل أن تعود للارتفاع مجددًا.

في المقابل، تبقى الأجواء مستقرة دون تغير كبير في المناطق الشرقية من البلاد.

ودعت الجهات المختصة إلى التقيد بالإرشادات الصادرة حفاظًا على الأرواح وسلامة بيئة العمل، مؤكدة أن هذه الإجراءات تدخل ضمن إطار خطة وطنية للتعامل مع التغيرات المناخية وموجات الطقس القاسي.

تعزيزات أمريكية جديدة إلى الحسكة وسط تصاعد الاشتباكات في السويداء

هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، في قاعدة “خراب الجير” الواقعة بريف رميلان شمال محافظة الحسكة السورية، وعلى متنها جنود ومعدات عسكرية متطورة ومواد لوجستية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تنفذها القوات الأمريكية شمال شرق سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”. ويؤكد المرصد أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن يسعى لتعزيز مواقعه العسكرية في المنطقة، في ظل التوترات المتصاعدة على أكثر من جبهة داخل الأراضي السورية.

وشهدت القاعدة ذاتها بتاريخ 14 يوليو الجاري هبوط طائرة شحن أمريكية ضمن تعزيزات دورية، رافقتها مروحيات عسكرية في الأجواء، دون تسجيل أي تحركات برية في حينه.