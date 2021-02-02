تحذيرات من نقص وشيك للمياه في ليبيا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، من أن أكثر من 4 مليون شخص، بينهم 1.5 طفل معرضون للخطر في ليبيا، بسبب نقص وشيك في المياه.

وأوضحت المنظمة في تقرير نُشِر على موقعها أمس الاثنين، بأن الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي، تسببت في خروج قرابة 190 بئراً عن العمل من منظومتي الجفارة والحساونة والسرير وتازربو، ما يدفع نحو تهالك الشبكة.

وأعربت “يونيسف” عن قلقها لما آلت إليه أوضاع المياه والصرف الصحي في ليبيا، وحثت على ضرورة البحث عن حلول فورية لهذه الأزمة.

وأشار التقرير إلى سوء أحوال البنية التحتية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وما ترتب على ذلك من فقدان كميات كبيرة من المياه وصلت إلى 50%.

وعن محطات التحلية، أوضح التقرير أنها تعاني هي الأخرى من عدم توفر المواد التشغيلية والمواد الكيميائية اللازمة لإجراء الصيانة، ما نتج عن خروج بعض المحطات عن الخدمة، مشيراً إلى أن توقف محطة الخليج أثر على أكثر من 63 ألف شخص.