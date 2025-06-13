تحذير أمريكي عاجل.. أدوية برد شائعة ملوثة بفطريات مميتة تهدد حياة الأطفال والمرضى

أطلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيراً صحياً عاجلاً شمل ملايين العبوات من المنتجات الشائعة لعلاج نزلات البرد وتسكين آلام التسنين لدى الأطفال، بعد اكتشاف تلوث فطري خطير في مسحات أنفية وفموية، قد يؤدي إلى عدوى دموية قاتلة إذا دخلت هذه الفطريات إلى الجسم عبر الأغشية المخاطية.

وشمل التحذير تحديداً مسحات Zicam لعلاج البرد، ومسحات Zicam AllClear الأنفية، إضافة إلى مسحات Orajel المخصصة لتخفيف آلام التسنين عند الأطفال، والتي تُستخدم عادة بوضع الجل الدوائي مباشرة داخل فتحتي الأنف أو تجويف الفم.

وووفقاً لبيان رسمي صادر عن الشركة المصنّعة Church & Dwight Co.، فإن هذه المنتجات ملوثة بفطريات قادرة على التسبب بعدوى دموية تُصنّف بأنها مهددة للحياة، خاصة إذا أصابت الأطفال، أو المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة، وتكمن خطورة هذه العدوى في إمكانية تطورها إلى تعفن دموي (sepsis)، ما قد يؤدي إلى فشل في الأعضاء الحيوية وحتى الوفاة.

ولم تُحدّد بعد إدارة الغذاء والدواء نوع الفطر بدقة، لكنها أكدت أن التلوث قادر على الانتشار إلى الدماغ أو مجرى الدم، مع ظهور أعراض مثل الحمى، القشعريرة، الخمول، وآلام في الجسم.

المنتجات التي يشملها الاستدعاء

Zicam Cold Remedy Swabs – دفعات رقم: 732216301205 و732216301656

Zicam AllClear Nasal Swabs – تم وقف تصنيعها وتوزيعها منذ ديسمبر 2024

Orajel Baby Teething Swabs – دفعة رقم: 310310400002

وتتوفر هذه المنتجات حالياً في العديد من الصيدليات الكبرى داخل الولايات المتحدة وبورتوريكو، ما يرفع من احتمالية انتشار التلوث على نطاق واسع.

وطالبت FDA المستهلكين بضرورة التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات، والتخلص منها بأمان، والتواصل مع الشركة المصنّعة لاسترداد المبالغ المدفوعة. كما أكدت الهيئة أن المنتجات الأخرى من Zicam وOrajel، مثل Zicam RapidMelts، لا تزال آمنة للاستخدام ولا تشملها عمليات السحب.

ورغم عدم ورود بلاغات حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو وفيات، شددت الإدارة على أهمية التبليغ عن أي أعراض غير معتادة بعد استخدام المنتجات المسحوبة.

ويأتي هذا التحذير في سياق سلسلة من الاستدعاءات التي شهدها سوق الأدوية خلال الأشهر الأخيرة، منها سحب عاجل لعبوات “باراسيتامول” في المملكة المتحدة لأسباب مشابهة، وكذلك سحب ملايين عبوات البيض في الولايات المتحدة بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا، بحسب صحيفة ديلي ميل.