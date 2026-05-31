تحذير صادم: إيبولا يتسارع و«القدرات الطبية» تنهار

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من تدهور سريع وخطير في الوضع الصحي داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على إعلان تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري، وسط ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات المشتبه بها وتأخر عمليات التشخيص نتيجة نقص الموارد الطبية، وفق بيان صادر عن المنظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت.

وأكدت المنظمة أن خطورة الوضع تتصاعد في ظل غياب لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة المسببة للتفشي الحالي، ما يرفع مستوى المخاطر الصحية ويزيد من الضغط على فرق الاستجابة الميدانية في المناطق المتضررة.

ودعت أطباء بلا حدود إلى تحرك عاجل لتعزيز قدرات الفحص والاستجابة الطبية، وضمان إيصال الإمدادات والكوادر المتخصصة إلى مواقع التفشي، إلى جانب تكثيف التواصل مع المجتمعات المحلية بهدف تعزيز الثقة والحد من انتشار المرض وحماية الأرواح.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشير فيه تقارير صحية إلى تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وسط متابعة دولية متزايدة لتطورات الوضع الصحي في المنطقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في السابع عشر من مايو/أيار الجاري تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، الناتج عن فيروس بونديبوجيو، ووصفت ذلك بأنه حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.

ويُعد فيروس إيبولا من الفيروسات شديدة الخطورة، إذ ينتقل من الحيوانات إلى البشر ثم ينتشر بين الأشخاص، وتبدأ أعراضه الأولى بالحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق، قبل أن يتطور في بعض الحالات إلى اضطرابات حادة في وظائف الكلى والكبد، وقد يصل إلى نزيف داخلي وخارجي.

هذتا وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية بين الحين والآخر تفشيات متكررة لأمراض فيروسية خطيرة بسبب طبيعة البنية الصحية الضعيفة في بعض المناطق النائية، إضافة إلى صعوبة الوصول الطبي وضعف الإمكانيات اللوجستية، ما يجعل أي تفشٍ جديد مصدر قلق إقليمي ودولي يتطلب استجابة سريعة ومنسقة بين الجهات الصحية العالمية.