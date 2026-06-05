تحذير صادم.. الغذاء «غير الآمن» يقتل نحوي مليوني شخص سنوياً

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد خطير في عبء الأمراض والوفيات الناتجة عن الأغذية غير المأمونة حول العالم، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب سنويًا في نحو 866 مليون حالة مرض، ونحو 1.5 مليون وفاة.

وأكدت المنظمة في تقديرات جديدة أصدرتها قبيل اليوم العالمي لسلامة الأغذية الموافق السابع من يونيو، أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، حيث يرتفع خطر إصابتهم بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة ببقية الفئات العمرية.

وأوضحت أن الأطفال، رغم أنهم لا يشكلون سوى 9% من سكان العالم، يتحملون ما يقارب ثلث العبء العالمي لهذه الأمراض، خصوصًا أمراض الإسهال التي قد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات قاتلة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن سلامة الغذاء تمس “كل وجبة وكل أسرة وكل يوم”، مشيرًا إلى أن التقديرات الجديدة تقدم للمرة الأولى بيانات وطنية تساعد الدول على تحديد الأولويات الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

وأضافت المنظمة أن التعرض للملوثات الكيميائية في الغذاء، مثل الرصاص والزئبق العضوي والزرنيخ غير العضوي، يؤثر بشكل مباشر على نمو دماغ الأطفال، ويسبب اضطرابات عصبية ونمائية قد تستمر مدى الحياة.

وبيّنت أن معظم الأمراض المنقولة بالغذاء ترتبط بمخاطر بيولوجية تشمل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، في حين تسهم المخاطر الكيميائية بنسبة كبيرة من الوفيات، حيث ارتبط 73% من الوفيات الناتجة عن الأغذية الملوثة خلال عام 2021 بالتعرض لمواد كيميائية ضارة.

وأكدت المنظمة أن تغير أنماط الغذاء، والضغوط البيئية، والعولمة، وعدم المساواة في النظم الغذائية، ما زالت عوامل تحدد الفئات الأكثر عرضة للخطر، مع تسجيل العبء الأكبر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وخاصة بين الأطفال وسكان المجتمعات محدودة الموارد.

وأظهرت التقديرات استمرار الفجوات الإقليمية الحادة، حيث تسجل إفريقيا وجنوب شرق آسيا أعلى معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بالأغذية غير الآمنة عالميًا.

ومن جانبه، قال المسؤول الفني لسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية يوكي ميناتو إن التقرير يمثل دعوة عاجلة للتحرك العالمي، مشيرًا إلى أن الأمراض المنقولة بالغذاء تشكل تحديًا صحيًا متصاعدًا في ظل تأثيرات تغير المناخ التي تزيد من مخاطر التلوث وتعزز مقاومة مضادات الميكروبات.

ودعا ميناتو إلى تبني نهج “الصحة الواحدة” الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، مؤكدًا أهمية تعزيز أنظمة المراقبة والاستثمار في التعاون بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة للحد من مخاطر الغذاء غير الآمن.

وتأتي هذه التقديرات قبيل اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: “من تقدير العبء إلى وضع الحلول.. نحو غذاء آمن في كل مكان”.

هذا وتُعد الأمراض المنقولة بالغذاء من أبرز التحديات الصحية العالمية الصامتة، إذ تتفاقم في ظل التغيرات المناخية وتوسع سلاسل الإمداد الغذائية عالميًا، ما يزيد من فرص التلوث في مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع.

وتدفع الفجوات الاقتصادية وضعف أنظمة الرقابة في بعض الدول إلى ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات، خصوصًا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة صحيًا.