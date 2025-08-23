تحذير صحي عاجل.. بكتيريا قاتلة تجتاح شواطئ أمريكية وتهدد حياة المصطافين

سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تفشي بكتيريا فيبريو فولنيفيكوس في 11 ولاية ساحلية أمريكية، مع تسجيل 20 حالة وفاة في فلوريدا و17 حالة في لويزيانا، في أحدث موجة عدوى تهدد حياة المواطنين على طول الشواطئ.

وبحسب صحيفة “تريبيون”، تنتقل البكتيريا المعروفة بـ”الآكلة للحم” إلى الإنسان عبر الجروح المفتوحة عند السباحة في المياه المالحة الدافئة أو من خلال تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهوة جيدًا.

ويشير الخبراء إلى أن شخصًا واحدًا من كل خمسة مصابين قد يموت خلال 48 ساعة إذا لم يتلق العلاج الطبي الفوري، بينما يكون الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة أو المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض الكبد الأكثر عرضة لمضاعفات شديدة، وتشمل العلامات الأولية للإصابة القيء والإسهال وتهيج الجلد.

وتربط السلطات الصحية الزيادة الحالية في الإصابات بتغيرات المناخ وارتفاع حرارة المياه الساحلية، مما يخلق بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا بسرعة.

ويؤكد خبراء الأمراض المعدية أن موجة الانتشار هذه تأتي في وقت تشهد فيه الولايات الأمريكية ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وهو الموسم الذي تتكاثر فيه البكتيريا البحرية بشكل أسرع.

يذكر أن بكتيريا فيبريو فولنيفيكوس تعيش بشكل طبيعي في المياه المالحة الدافئة، وتسبب تسممًا غذائيًا حادًا وعدوى جلدية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى انحلال الأنسجة والصدمة الإنتانية، وتُعد هذه البكتيريا أحد أخطر الأمراض المرتبطة بالمياه والمأكولات البحرية، وقد سجلت حالات تفشٍ مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة مع ارتفاع حرارة البحار بسبب التغير المناخي.

وتنصح السلطات المواطنين بتجنب السباحة في المياه المالحة مع وجود جروح أو تقرحات، وطهي المأكولات البحرية جيدًا قبل تناولها، مع مراجعة المراكز الطبية فور ظهور أي علامات إصابة، لضمان الحصول على العلاج الفوري وتقليل خطر الوفاة أو فقدان الأنسجة.