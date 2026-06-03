تحذير صحي عاجل في أسواق «عين زارة»

أصدر جهاز الحرس البلدي فرع عين زارة تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن وجود كميات من فاكهة “العوينة” المتداولة في الأسواق، والتي تبدو سليمة وطازجة من الخارج، إلا أن الفحص والكشف الفني أظهر وجود علامات فساد داخلية تجعلها غير صالحة للاستهلاك.

وأوضح الجهاز أن هذه الفاكهة قد تخدع المستهلك بمظهرها الخارجي الجذاب، في حين تخفي تلفًا داخليًا قد يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، داعيًا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند الشراء أو الاستهلاك.

وأكد الحرس البلدي أن حماية المستهلك تمثل أولوية أساسية، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة المنتجات الغذائية قبل تناولها، خاصة تلك التي قد تظهر بمظهر جيد رغم وجود عيوب داخلية غير مرئية.

كما دعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي منتجات غذائية يشتبه في فسادها داخل الأسواق، في إطار الجهود المستمرة لمراقبة جودة السلع المعروضة وتعزيز السلامة الغذائية.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن الحملات الرقابية التي ينفذها الحرس البلدي في مختلف المناطق، بهدف ضبط الأسواق ومتابعة جودة المواد الغذائية المعروضة، خاصة مع تزايد المخاوف من تداول منتجات فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، ما يستدعي تشديد إجراءات الرقابة لحماية صحة المستهلكين.