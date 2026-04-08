تحذير عاجل من صندوق «الضمان الاجتماعي» لأصحاب المعاشات

أطلق فرع صندوق الضمان الاجتماعي في مصراتة تحذيراً عاجلاً للمستفيدين من المعاشات، مؤكداً أن عدم تقديم الإقرار السنوي سيترتب عليه إيقاف صرف المعاش مباشرة، إضافة إلى تحميل الديون على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو الوكلاء.

وأوضح الصندوق أن بعض المستفيدين قد يحصلون على معاشات “بدون وجه حق” في حال تجاهلهم تقديم الإقرار، وهو ما قد يضعهم أمام التزامات مالية غير مستحقة، وفق موقع المشهد.

وأكدت إدارة الصندوق أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الشفافية وحماية المال العام، مع التأكيد على أن الالتزام بالإقرار السنوي يحفظ حقوق المستفيدين ويمنع أي تجاوزات.

ودعا الصندوق جميع المواطنين إلى الإسراع في تقديم الإقرار السنوي لتفادي إيقاف المعاشات وتحميلهم ديون إضافية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على انتظام الصرف وضمان استمرارية الدعم الاجتماعي.

وأضافت الإدارة أن تقديم الإقرار السنوي يعد التزاماً قانونياً وأحد أهم الوسائل لحماية حقوق المستفيدين، مؤكدة أن أي تأخير في تقديمه قد يؤدي إلى مشاكل مالية لاحقاً ويعيق استفادة المستفيدين من الدعم المستحق لهم.

وفي ختام البيان، شدد الصندوق على أن الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات السنوية ليس مجرد إجراء روتيني، بل خطوة حاسمة لضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي وحماية الأموال العامة، داعياً الجميع إلى التعامل مع هذه الإجراءات بجدية وسرعة.