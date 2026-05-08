تحذير عاجل من «طوارئ الزاوية».. تعليمات صارمة للحماية

أصدر قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طب الطوارئ والدعم مكتب الزاوية تنبيهًا عاجلًا ومهمًا موجهًا إلى الأسر التي تعذر إخلاؤها بسبب شدة الاشتباكات، دعا فيه إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد الكامل عن مناطق التوتر حفاظًا على الأرواح وسلامة العائلات.

وأوضح القسم أن الوضع الميداني يستدعي أقصى درجات الحيطة، مع التأكيد على ضرورة عدم الوقوف أمام النوافذ أو الشُرف أو التواجد على أسطح المنازل لأي سبب كان، إضافة إلى الابتعاد عن الغرف المطلة على الشوارع.

ودعا التنبيه إلى جمع أفراد الأسرة داخل غرفة داخلية بعيدة عن الواجهة الأمامية للمنزل باتجاه مصدر إطلاق النار، مع ضرورة تأمين أسطوانة غاز الطهي بشكل آمن، ومنع ترك الأطفال وكبار السن وحدهم تحت أي ظرف.

وشدد المركز على عدم الخروج إلى الشارع إطلاقًا مهما كانت الأسباب، في ظل استمرار الظروف الخطرة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ تواصل عملها رغم شدة الاشتباكات القائمة، بهدف تقديم الدعم والإغاثة الممكنة.

واختتم المركز دعوته بالتأكيد على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات السلامة، متمنيًا السلامة للجميع وحفظ السكان في ظل هذه الأوضاع الحرجة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة، ما يفرض إجراءات وقائية مشددة على السكان للحد من المخاطر المباشرة وحماية المدنيين داخل مناطق التوتر.