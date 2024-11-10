تحذير من استخدام منتج دوائي يستخدم لعلاج «سرطان الثدي»

أهابت وزارة الصحة الليبية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بالوزارة، مديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، وإدارة جهاز الإمداد الطبي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمصحات والصيدليات في القطاع الخاص، “بضرورة الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام منتج دوائي مغشوش يُستخدم لعلاج بعض أنواع سرطان الثدي، يُعرف باسم ( Phesgo 600mg/600mg) بتركيز (10) مل، ويحمل رقم التشغيل (B1316B11)، وهو محلول للحقن تحت الجلد”.

وبحسب الوزارة، “جاء هذا التحذير استنادا إلى تنبيه من قسم اليقظة الدوائية بشركة ألفا لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، الوكيل المعتمد لشركة (ROCHE) في ليبيا، الذي أكد وجود غش تجاري بالمنتج، وأشار إلى إمكانية التمييز ظاهريا بين العبوات الأصلية والمغشوشة”.

وطالبت “إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بالإبلاغ عن أي وجود للمنتج المذكور، حرصا على سلامة المرضى وتعزيزا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لحماية المرضى من مخاطر الغش التجاري”.