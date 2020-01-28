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تحذير من توقف إنتاج النفط في ليبيا خلال أيام

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 28 يناير 2020 - 11:11
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قال مصدر مسؤول أن إنتاج البلاد من النفط قد يتوقف تماما خلال أيام بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وكما قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن بلاده تضخ حاليا 262 ألف برميل نفط يوميا وقد ينخفض الإنتاج إلى 72 ألف برميل فقط خلال أيام.

وأكد صنع الله في تصريحات لرويترز، أنه لا تهديد لصادرات الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب “جرين – ستريم” حتى الآن، مضيفًا أن ليبيا تغلق مجمع البولى إيثيلين فى رأس لانوف بسبب نقص خام اللقيم، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون لمصفاة الزاوية من حيث توافر الخام.

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وأضاف: “فاقد إنتاج النفط الليبي يمكن أن يؤثر سلبا على السعر”.

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