تحركات أمنية مكثفة في طرابلس وزوارة.. تأمين زيارات رسمية وضبط مركبات مطلوبة وتعزيز نقاط الانتشار

بتعليمات من رئيس جهاز دعم الاستقرار الدكتور حسن أبوزريبة، وفي إطار تنفيذ مهامه بتأمين النشاطات المجتمعية، قام مكتب زوارة- راس جدير بتكليف إحدى وحداته بتأمين زيارة وزير الشباب فتح الله الزني، ووزير السياحة والصناعات التقليدية السيد نصر الدين الفزاني، للمدينة أثناء افتتاح قرية أوديس السياحية.

مباحث المرور تضبط مركبة مطلوبة في حادث مروري

تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة في حادث سير أدى إلى أضرار.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، نجح رئيس وأعضاء القسم في تحديد المركبة وضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى قسم مرور طرابلس المركز وفق الاختصاص.

مرور سوق الجمعة يضبط مركبتين مطلوبتين على خلفية حادث مروري

تمكنت إحدى دوريات مرور سوق الجمعة (م ع 21) من ضبط مركبتين بعد الاشتباه بهما.

وبالاستعلام عبر منظومة الاستعلام الأمني، تبيّن أنهما مطلوبتان لدى قسم مرور سوق الجمعة ومبلغ عنهما لتسببهما في حادث مروري، حيث لاذ سائقا المركبتين بالفرار.

إدارة إنفاذ القانون تكثف انتشارها الأمني في العاصمة طرابلس

كثّفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، من انتشارها الأمني داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التمركزات والنقاط الأمنية، بهدف دعم الاستقرار وحفظ الأمن وضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتواصل الإدارة تنفيذ مهامها الأمنية في مناطق التماس، وفق الترتيبات المعتمدة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في ترسيخ حالة الأمن والاستقرار في تلك المناطق.