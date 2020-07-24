تحركات «برغوثية» نحو الكالتشيو

أبانت بعض التحركات، كما كشفت تقارير صحفية مؤخراً، عن وجود دلائل على رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الانتقال إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يبدو أن هذه الدلائل تأكدت بعدما أفاد راديو “RAI” الإيطالي، أن والد ميسي، سيصل إلى ميلانو في الأول من أغسطس المقبل، لبحث إمكانية انتقال “البرغوث” إلى الدوري الإيطالي، وتحديداً إلى إنتر ميلان.

في الضفة الإسبانية، قالت إذاعة “كادينا سير”، إن النجم الأرجنتيني غير سعيد بطريقة إدارة النادي، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني يرغب في الرحيل، وقد جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي في صيف العام 2021.

وفي وقت سابق، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، قد وجه رسالة تحد لغريمه التقليدي ميسي، في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عقب انضمامه إلى صفوف فريقه الحالي يوفنتوس، صيف عام 2018، قادما من ريال مدريد.

وقال “صاروخ ماديرا” حول ذلك:

لقد لعبت في إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا والبرتغال، هو ما يزال في إسبانيا.. بالنسبة لي الحياة هي مجرد تحديات، أنا أحب هذا وأحب أن أرى المشجعين سعداء، أود أن أراه (ميسي) في إيطاليا يوما ما كما فعلت أنا، أتمنى أن يقبل التحدي، لكن إن كان سعيدا هناك فأنا أحترم ذلك، إنه لاعب رائع ورجل صالح، إنني لا أفتقد أي شيء هنا، إنها حياتي الجديدة وأنا سعيد.