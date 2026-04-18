تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة في سوريا

أفادت مصادر أهلية بمحافظة القنيطرة في سوريا، بقيام الجيش الإسرائيلي بنقل ثلاث غرف مسبقة الصنع على متن شاحنات عسكرية إلى منطقة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، في خطوة ميدانية جديدة أثارت اهتمامًا واسعًا لدى سكان المنطقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عملية نقل هذه التجهيزات العسكرية خلّفت حالة من القلق لدى الأهالي، وسط تقديرات محلية تشير إلى احتمال توجه الجيش الإسرائيلي نحو إنشاء نقطة عسكرية جديدة في الموقع، لتضاف إلى سلسلة النقاط العسكرية المنتشرة في محيط المنطقة.

وتوضح المعلومات التي نقلتها روسيا اليوم، أن تل الأحمر الشرقي يشهد منذ فترة استهدافات متكررة وإطلاق نار متقطع من الموقع، إلى جانب كونه نقطة تنطلق منها تحركات عسكرية ودوريات إسرائيلية تعمل في نطاق ريف القنيطرة الجنوبي.

وتشير المصادر إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن نمط ميداني متكرر، حيث تنشط الدوريات العسكرية في محيط تل الأحمر الغربي المقابل، والذي تحوّل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، وفق ما أفادت به المصادر المحلية.

وفي سياق متصل، نفذت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي يوم الجمعة حاجز تفتيش عند مفرق قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط، في خطوة ميدانية مفاجئة زادت من حالة الترقب في المنطقة.

وبحسب المصادر، لم تتضح الأسباب المباشرة لإقامة الحاجز، كما لم يتم تسجيل أي معلومات حول احتجاز أشخاص أو تنفيذ اعتقالات خلال مرور الأهالي على نقطة التفتيش.

وتشهد مناطق ريف القنيطرة في الفترة الأخيرة تحركات عسكرية متكررة، تتزامن مع انتشار نقاط ميدانية وحواجز مؤقتة، ما يضيف مزيدًا من التوتر إلى المشهد الأمني في الجنوب السوري، وفق ما ينقله السكان المحليون.

وتأتي هذه التطورات في ظل واقع ميداني معقد تشهده المناطق القريبة من خطوط الفصل في الجنوب السوري، حيث تتكرر التحركات العسكرية في نقاط مرتفعة استراتيجية، ما يجعلها محط متابعة مستمرة من قبل السكان المحليين في ريف القنيطرة.