تحركات للخارجية المصرية بعد مقتل مواطن على يد سعودي في الرياض

كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن تحركات قامت بها فور إقدام سعودي على قتل مواطن مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص.

وأكدت الوزارة في بيان، أنها تلقت “ببالغ الحزن والأسى” خبر مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن وإصابة ابن شقيقه حسين سامي محمد حسن أمس بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت على لسان السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث.

وحرصت القنصلية العامة على حضور التحقيق عبر أحد ممثليها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، وقد نجحت السلطات السعودية في القبض على الجاني بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، بحسب البيان.

وأكد بيان الخارجية أنه تم نقل جثمان الضحية إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.

كما أكد عباس أن القنصلية العامة في الرياض تتابع من كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل وزارة الخارجية، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، تقديم الدعم القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيد، مساء أمس، إنها تتابع مع السفارة والقنصلية المصرية في السعودية التحقيقات في حادث مقتل مواطن مصري بأعيرة نارية، بحسب بيان للوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، حيث يخضع المتهم الآن للتحقيقات، لافتة إلى أن الحادث وقع نتيجة خلاف بين المتهم وبين المجني عليه وابن شقيقه، حول نقل حمولة خضروات.

وأكدت أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية في المملكة.

وأمطر مواطن سعودي الجنسية مصريين اثنين من محافظة المنيا جنوبي البلاد بوابل من النيران، أمس الجمعة.

ونقل موقع “إرم نيوز” عن مصدر لم يسمه، أنه تم إطلاق 5 أعيرة نارية على المصري الذي قُتِل، أما الثاني المصاب فقد تلقى 3 طلقات نارية.