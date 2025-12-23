تحرك مصري واسع لكشف مصير المفقودين في ليبيا

تواصل وزارة الخارجية المصرية اتصالاتها وتحركاتها المكثفة على أعلى المستويات مع الجهات الليبية المختصة، في إطار مساعٍ متواصلة لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على مصيرهم، ضمن أولوية واضحة تضع سلامة المواطنين في صدارة التحرك الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تُنفذ عبر تنسيق مباشر ومكثف بين السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية، وبمشاركة القطاعات المختصة داخل وزارة الخارجية، بما يعكس حرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء، وفق الأهرام المصرية.

وأكدت أن التحركات أسفرت عن نتائج ملموسة، أبرزها نجاح وزارة الخارجية في استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 نوفمبر 2025، عقب جهود متواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المعنية، ما أتاح إطلاق سراحهم وتأمين عودتهم إلى مصر.

وأضافت أن الجهود المستمرة منذ بداية العام أسفرت عن استعادة 1132 مواطنًا مصريًا من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار تحرك دبلوماسي وقنصلي واسع النطاق يهدف إلى حماية المواطنين والتعامل مع أوضاعهم الإنسانية والأمنية.

وفي موازاة ذلك، تواصل وزارة الخارجية عقد لقاءات دورية ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، بهدف اطلاعهم على آخر المستجدات، حيث التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية حداد الجوهري بأكثر من 200 من أهالي المتغيبين، وجرى خلال اللقاءات استعراض الجهود المبذولة، والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على الاستفسارات المطروحة.

وشددت الوزارة على أن التحركات المصرية مستمرة دون انقطاع، وبالتنسيق الوثيق مع الجانب الليبي، للوصول إلى مصير كل مواطن مصري، واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان سلامتهم، مؤكدة عدم ادخار أي جهد في هذا الملف.

وفي سياق متصل، وجّهت وزارة الخارجية السفارة المصرية في اليونان بمتابعة حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان متجهًا إلى اليونان يوم 7 ديسمبر 2025، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية، لتقديم الدعم القنصلي والإنساني الممكن لأسر الضحايا.

ودعت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج المواطنين الراغبين في الاستفسار أو تقديم أي معلومات تتعلق بالمواطنين المتغيبين إلى التواصل مع الخط الساخن المركزي للوزارة على الرقم 00201226858000، لتلقي البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة، بما يدعم الجهود الجارية لاستجلاء مصير المفقودين.