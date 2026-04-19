تحرّكات مكثّفة لتسريع إنجاز «خط الغاز» بين نيجيريا والنيجر وليبيا

عقدت لجنة مشروع خط الغاز (نيجيريا – النيجر – ليبيا) اجتماعًا اليوم، في إطار مواصلة أعمالها الفنية والتنسيقية المتعلقة بالمشروع.

وجرى خلال الاجتماع استعراض وتحليل الدراسات والتصورات الهندسية الأولية الخاصة بخط الغاز المقترح.

كما ناقش المجتمعون تطوير مذكرة التفاهم مع الجانب النيجيري، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة لدفع المشروع نحو مراحله المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مستمرة للجنة، بهدف تقييم الجدوى الفنية للمشروع وتعزيز مستوى التنسيق بين الأطراف المعنية، بما يدعم استكمال متطلبات التنفيذ في المراحل القادمة.

ووفق وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، فإن هذه التحركات تأتي في سياق العمل على تطوير مشاريع الربط الطاقي الإقليمي وتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين الدول المشاركة.

هذا ويعد مشروع خط الغاز (نيجيريا – النيجر – ليبيا) أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى ربط مصادر إنتاج الغاز في غرب أفريقيا بسوق الطاقة عبر مسارات عبور متعددة.

ويكتسب المشروع أهمية متزايدة في ظل التوجهات الإقليمية نحو تعزيز أمن الطاقة وتوسيع شبكات النقل البيني للغاز، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة.