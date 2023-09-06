تحضيرات فصل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، حان الوقت للبدء في الاستعداد للبرد القارس وهطول الأمطار، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل حياتك أكثر راحة وأمانًا في الشتاء.

نصائح للتحضير لفصل الشتاء:

افحص منزلك للتأكد من سلامته: تأكد من أن النوافذ والأبواب محكمة الإغلاق، وأن السقف سليم، وأن التمديدات الكهربائية والمائية آمنة.

جهز ملابسك الشتوية: تأكد من أن لديك ملابس كافية للتدفئة في الطقس البارد، وتأكد من أن ملابسك مناسبة للطقس.

جهز سيارتك للشتاء: تأكد من أن لديك إطارات سليمة ومناسبة ومانعة للانزلاق، وأن البطارية في حالة جيدة، وأن سائل التبريد في درجة الحرارة المناسبة.

جهز منزلك للتدفئة: تأكد من أن لديك نظام تدفئة اقتصادي وصحي، ابتعد عن التدفئة المبالغ فيها والغير صحية والغير آمنة، واعتمد أكثر على التدفئة الطبيعية بالملابس الشتوية، والأغطية والمفروشات، ولا تعتمد اعتماد كلي على الكهرباء.

جهز نفسك صحيًا للشتاء: تناول الأطعمة الصحية، واشرب الكثير من الماء، ومارس الرياضة بانتظام.

اجعل لديك خطة طوارئ في حالة حدوث انقطاع للكهرباء أو المياه.

ابق على اطلاع بأخبار الطقس.

مؤونة الشتاء:

مجموعة من المواد الغذائية التي يتم تخزينها للاستهلاك خلال فصل الشتاء، في الماضي، كان الناس يعتمدون على مؤونة الشتاء للبقاء على قيد الحياة خلال أشهر الشتاء الباردة، عندما كان من الصعب الحصول على الطعام، ويصعب عليهم الخروج.

في الوقت الحاضر، لم تعد مؤونة الشتاء ضرورية لبقاء الناس على قيد الحياة، ولكن لا يزال الكثير من الناس يفضلون تخزين بعض المواد الغذائية الأساسية في المنزل لتوفير المال والراحة والشعور بالأمان وأيضا عدم الخروج في الأيام الممطرة والعاصفة.

فيما يلي بعض النصائح لإعداد مؤونة الشتاء:

ابدأ في الشراء مبكرًا: أسعار المواد الغذائية قد تميل إلى الارتفاع مع اقتراب فصل الشتاء.

اختر مواد غذائية قابلة للتخزين: بعض المواد الغذائية، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، لا تدوم طويلاً ولا تصلح للتخزين لفترة طويلة، اختر بدلاً من ذلك المواد الغذائية التي تدوم لفترة أطول، مثل الحبوب والبقوليات واللحوم المجمدة.

قم بتخزين المواد الغذائية في أماكن باردة وجافة: ستحافظ هذه الظروف على جودة المواد الغذائية.

تحقق من مؤونة الشتاء بانتظام: تخلص من أي مواد غذائية تالفة أو منتهية الصلاحية.

فيما يلي بعض المواد الغذائية التي يمكنك تضمينها في مؤونة الشتاء الخاصة بك:

حبوب الحبوب، مثل الأرز والقمح والشوفان.

الحبوب، مثل العدس والحمص والفاصوليا.

الحليب والجبن والبيض.

اللحوم المجمدة أو المعلبة.

الخضروات المجمدة أو المعلبة.

الفواكه المجففة أو المعلبة.

السكر والعسل وزيت الزيتون والزبدة والسمن والرّب والتوابل.

ولا تنسى المشروبات الساخنة: السحلب، الفلية، النعناع، إكليل الجبل، الكركدي، الشاي الأخضر، والتوصية لتوصيل حليب الأبقار الطازج.

يمكنك أيضًا تخزين بعض المواد مثل الماء والأدوية والأدوات.

بمجرد الانتهاء من تحضيراتك لفصل الشتاء، ستشعر براحة أكبر في مواجهة البرد القارس الطقس الممطر والعاصف.