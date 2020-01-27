تحطم طائرة ركاب أفغانية وسط البلاد

الطائرة التي تحطمت في منطقة في غزني هي طائرة ركاب [البوابة نيوز]

أعلن مسؤول أفغاني، عن تحطم طائرة ركاب في ولاية غزني وسط البلاد، في وقت أشارت وكالة نوفوستي إلى أن الطائرة تابعة للجيش الأفغاني وليس لخطوط طيران “أريانا” الحكومية الأفغانية.

ونفت شركة طيران “أريانا” التقارير التي تحدثت عن تحطم طائرة تابعة لها.

وقال مصدر إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة.

وقال خالقاد أكباري، عضو مجلس الولاية، إن الطائرة التي تحطمت في منطقة “ده ياك” في غزني هي طائرة ركاب، طالبا من الحكومة المساعدة.

من جهتها، قالت وكالة الأناضول، إن حريقا شب في أحد أجزاء الطائرة وعلى متنها 83 راكبا.

وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية إن “تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة”.

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابول، تحطمت لأسباب غير واضحة.