تحطم طائرة في أستراليا.. حوادث مأساوية تهزّ العالم

شهدت الساعات الماضية سلسلة من الحوادث المؤلمة في مختلف أنحاء العالم، أبرزها تحطم طائرة خفيفة في أستراليا بالقرب من مدينة ولونغونغ، حيث أسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، وفي خبر آخر، فقدت الساحة الموسيقية أحد أبرز رموزها، حيث توفي المغني الأسطوري جون لودج، عضو فرقة “The Moody Blues”، عن عمر يناهز 82 عامًا.

تحطم طائرة خفيفة قرب ولونغونغ في أستراليا يُسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم السبت، عن تحطم طائرة خفيفة بالقرب من مدينة ولونغونغ الساحلية في أستراليا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم (السبت 11 أكتوبر 2025)، حيث استجابت خدمات الطوارئ لتقارير عن تحطم الطائرة في مطار شيل هاربور.

وأضافت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفاة مفاجئة للمغني الأسطوري جون لودج من فرقة “ذا مودى بلوز” عن 82 عامًا

أعلنت عائلة جون لودج، مغني وعازف الباس الشهير في فرقة الروك البريطانية “The Moody Blues”، عن وفاته بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 82 عامًا.

وتم نشر البيان عبر الصفحة الرسمية للموسيقي على “فيسبوك”، حيث أعربت العائلة عن حزنها العميق جراء فقدانه، مع الإشارة إلى أنه توفي “بشكل غير متوقع”.

ولم تكشف العائلة عن السبب المباشر للوفاة، ولكنها أكدت أن لودج كان محاطًا بأحبائه في لحظاته الأخيرة، بينما كان يستمع إلى أغاني “ذا إيفرلي براذرز” وبادي هولي.

وفي البيان، تحدثت العائلة عن حب لودج العميق لعائلته وشغفه بالموسيقى، حيث أشاروا إلى سعادته الكبيرة أثناء أدائه على المسرح، خاصة عندما كان يعمل مع ابنته إميلي وابنه كريستيان.

وجون لودج انضم إلى “The Moody Blues” عام 1966، وشارك في العديد من أشهر أغاني الفرقة مثل “Nights In White Satin” و”Isn’t Life Strange”.

كما كان جزءًا من الألبوم الشهير “Days of Future Passed” الذي صدر عام 1967، وفي عام 2018، تم تكريمه مع الفرقة بدخول قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول.

يُذكر أن لودج كان متزوجًا من كيرستن منذ عام 1968، وأن أغنية “Emily’s Song” كانت مخصصة لابنته إميلي.