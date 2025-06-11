منطقة استراتيجية غنية بالنفط والمعادن.. ماذا يعني سقوط «المثلث» بيد الدعم السريع؟

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، سيطرتها الكاملة على منطقة “المثلث” الاستراتيجية، الواقعة عند نقطة التقاء حدودية حساسة تربط السودان بليبيا ومصر، في تطور عسكري يُعد من أبرز التحولات الميدانية على جبهة الشمال.

وفي بيان رسمي، وصفت “الدعم السريع” هذا التقدم بأنه “اختراق نوعي” له تبعات استراتيجية على عدة محاور قتالية، وخاصة في عمق الصحراء الشمالية، معتبرةً أن “تحرير المنطقة يعزز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود الشمالية للسودان”.

معارك خاطفة.. وتقهقر العدو

ووفق البيان، فإن القوات نفذت عمليات “خاطفة وحاسمة” ضد من وصفتهم بـ”مليشيات الارتزاق وكتائب الإرهاب”، مؤكدة أن هذه المواجهات أسفرت عن انسحاب قوات العدو جنوباً بعد “خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”، إضافة إلى الاستيلاء على عشرات المركبات القتالية.

وأضافت أن سكان المنطقة احتفلوا بالنصر وعودة الأمن والاستقرار، فيما اعتبرته “تأييداً شعبياً واسعاً لخطوات قوات الدعم السريع في تحرير الحدود وتأمينها”.

أهمية استراتيجية واقتصادية

وأشار البيان إلى أن منطقة “المثلث” ليست فقط نقطة تماس حدودي، بل تشكل حلقة وصل لوجستية وتجارية بين شمال وشرق إفريقيا، وتزخر بـ”موارد طبيعية هامة من النفط والغاز والمعادن”، مما يزيد من أهميتها الاقتصادية والسياسية في قلب النزاع الإقليمي.

كما أكدت القوات أن “الانفتاح على محور الصحراء الشمالي يمثل تحولاً في التمركز الدفاعي والهجومي”، معتبرةً أن هذه الخطوة ستُضعف نفوذ الجماعات المتحالفة مع الجيش السوداني، على حد تعبير البيان.

تبادل الاتهامات.. الجيش السوداني يرد

في المقابل، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بشن الهجوم على “المثلث” بدعم مباشر من وحدات من الجيش الليبي التابع للمشير خليفة حفتر.

وقال الجيش، في بيان له الثلاثاء، إن ما حدث هو “اعتداء سافر على السيادة السودانية، واختراق واضح للقانون الدولي”، محذراً من “تصعيد إقليمي غير محسوب العواقب”.

خلفيات النزاع وتداعياته

تشهد منطقة “المثلث” الحدودية منذ أسابيع توترات متصاعدة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، وسط تقارير عن تدفقات سلاح ومقاتلين من خارج الحدود، ما يعكس تعقيد الأزمة السودانية وتشابكها مع الأجندات الإقليمية، لا سيما في ظل فراغ أمني مستمر على امتداد الحدود مع ليبيا.

ويُخشى أن يُسهم التصعيد الأخير في زيادة رقعة النزاع وتحويله إلى صراع متعدد الأطراف، خاصة مع الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وطرابلس، واستمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة عبر الحدود.

مراقبون: المثلث “أكثر من مجرد موقع”

ويرى محللون أن منطقة المثلث تمثل شرياناً جغرافياً بالغ الأهمية لأي طرف يسعى للسيطرة على شمال السودان، إذ تربط بين الممرات التجارية الإفريقية، وتُمكّن القوات المتمركزة فيها من فرض نفوذها على طرق التهريب التقليدية، وتأمين ممرات استراتيجية إلى أوروبا عبر ليبيا.

ويُتوقع أن تفرض هذه التطورات ضغوطاً إضافية على المجتمع الدولي، لا سيما المنظمات الإقليمية والاتحاد الإفريقي، الذي قد يجد نفسه مدفوعاً إلى التحرك الدبلوماسي العاجل لاحتواء النزاع قبل أن يمتد إلى ما وراء حدود السودان.

برنامج الأغذية العالمي يحذر: “كارثة جوع” تلوح في جنوب الخرطوم

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة مجاعة وشيكة تهدد حياة آلاف المدنيين في جنوب الخرطوم، في ظل تصاعد النزاع المسلح، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وانهيار منظومات الدعم الغذائي الأساسية.

وقال لوران بوكيرا، مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، في بيان رسمي: “مستوى الجوع واليأس الذي تم رصده مروّع. نحن نواجه خطر المجاعة الحقيقي، والوقت ينفد”.

ووفق البرنامج، فإن العديد من مناطق العاصمة السودانية أصبحت خارج نطاق الإغاثة لفترة طويلة، مما أدى إلى تجاوز الحاجات الإنسانية المتوفرة بشكل غير مسبوق.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من مليون طفل يعيشون في المناطق المتضررة بولاية الخرطوم، في بيئة تفتقر إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وسط تزايد خطر تفشي الأمراض.

هذا ومنذ اندلاع النزاع، نزح أكثر من 3 ملايين شخص من ولاية الخرطوم، فيما عاد حوالي 34 ألف نازح منذ بداية عام 2025، ليجدوا أنفسهم في أحياء مدمرة تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وشهدت ولاية الخرطوم سلسلة هجمات متكررة على محطات الكهرباء خلال الشهر الماضي، ما تسبب في انقطاعات شاملة للتيار الكهربائي، وعمّق أزمة المياه، وأدى إلى شلل في الوصول إلى الموارد الأساسية.