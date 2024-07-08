تحويلات المصريين بالخارج تقفز 73.8% خلال مايو الماضي

أعلن البنك المركزي المصري زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023).

وذكر البنك المركزي المصري – في بيان له اليوم الاثنين- أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال مايو الماضي، بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق أبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار.

وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت في 6 مارس 2024.