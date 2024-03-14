تدريبات عسكرية كورية جنوبية ـ أمركية بالقرب من حدود كوريا الشمالية

أجرت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تدريبات دبابات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، شارك فيها مهندسون عسكريون أمريكيون.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أجريت التدريبات كجزء من تدريب يستمر أسبوعًا في ميدان سونغجين للتدريب على الحرائق في بوتشيون، على بعد 25 كيلومترًا فقط جنوب الحدود بين الكوريتين، موضحة أنه هذه التدريبات مرتبطة بتدريبات درع الحرية المشتركة المصممة لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وشارك حوالي 300 فرد في التدريب الميداني، الذي حشد دبابات الجيش K1A2 والمركبات المدرعة K21، بالإضافة إلى مركبات اختراق هجومية M1150 من الوحدة الهندسية للقوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وشكلت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية فرقا قتالية مشتركة في محاولة لتعزيز القدرات التشغيلية المشتركة.

وقد ظلت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة تتهم التدريبات المشتركة بين الحليفين بأنها تدريبات على غزوها، بينما تقول سيئول وواشنطن إنها ذات طبيعة دفاعية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأربعاء، على مسابقة تدريبية بين وحدات سلاح المدرعات، حيث قاد دبابة تم كشف النقاب عنها حديثا، في استعراض واضح للقوة ضد تدريبات الحلفاء.

وانتهت مناورات “درع الحرية” التي تمت محاكاتها بالكمبيوتر في وقت سابق من اليوم بعد انطلاقها في 4 مارس.