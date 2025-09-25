تدريب ضباط على إدارة «مخازن الذخيرة» بأمان لتعزيز السلامة

اكتسب أحد عشر ضابطاً من الإدارة العامة للدعم المركزي في ليبيا مهارات عملية متقدمة لإدارة مخازن الذخيرة بشكل آمن، وذلك بعد دورة تدريبية استمرت خمسة أيام الأسبوع الماضي نظمتها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وتهدف هذه الدورة، التي تعد جزءاً من جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى بناء القدرات الوطنية للتعامل مع الذخائر والتخفيف من خطر الانفجارات العرضية، ومنع تحويل المخزونات نحو الأسواق غير المشروعة، وتقليل الحوادث التي قد تهدد حياة المدنيين.

وأوضحت فاطمة زريق، مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، أن “بناء القدرات بهذا الشكل أمر بالغ الأهمية في ليبيا نظراً للانتشار الواسع لمخزونات الذخيرة غير المؤمّنة بعد نزاع طويل الأمد، إذ ساهم ذلك في انتشار العنف المسلح، مما يقوّض سلامة المجتمع”.

وأشارت زريق إلى أن الانفجارات العرضية أسفرت خلال السنوات الخمس الماضية عن مقتل 167 شخصاً وإصابة 282 آخرين، مؤكدة أن مثل هذه التدريبات تسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة العامة.