تدهور الوضع الأمني في كاوكا… الجيش الكولومبي يفقد السيطرة على مناطق الريف

تعرض الجيش الكولومبي لضربة جديدة، بعدما أعلن عن احتجاز مسلحين أكثر من 70 جندياً كرهائن في منطقة كاوكا جنوب غرب البلاد، وهي منطقة تشتهر بانتشار تجارة المخدرات وسيطرة جماعات مسلحة على أراضيها.

وأكد الجيش أن عملية الاختطاف طالت 72 جندياً، وتمت “بعد الظهر” يوم الأحد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الجناة أو طريقة تنفيذ العملية.

ويُعد اختطاف عناصر الجيش والشرطة في مناطق خارج سيطرة الدولة أمراً متكرراً في كولومبيا، حيث تستغل الجماعات المسلحة البيئة الفوضوية للتمدد والضغط على السلطات.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حالات الخطف العسكري المماثلة؛ ففي 27 أغسطس الماضي، أعلن وزير الدفاع بيدرو سانشيز عن احتجاز 34 جندياً على يد حركة متمردة جنوبي البلاد، ضمن الأراضي الأمازونية، بينما أسفرت المعارك بين الجيش والمتمردين عن مقتل 10 من المتمردين وأسر اثنين منهم.

وأوضح سانشيز أن الجنود الأسرى وقعوا في “العمل غير القانوني والإجرامي” الذي ينفذه أشخاص يرتدون ملابس مدنية.

وفي خطوة لاحقة، تم إطلاق سراح أكثر من 30 جندياً في 29 أغسطس بعد أن احتجزهم مدنيون مسلحون في منطقة أدغال جنوب شرق البلاد، ما يبرز تعقيدات الوضع الأمني في المناطق الريفية حيث لا تزال الدولة تواجه صعوبة في فرض سيطرتها.

وتعكس هذه الحوادث تواصل التهديد الذي يشكله الانفلات الأمني والجماعات المسلحة على القوات الحكومية، وتسلط الضوء على التحديات المستمرة أمام السلطات الكولومبية لضمان سلامة الجنود وتأمين المناطق النائية ضد شبكات المخدرات والمتمردين المنشقين عن فارك بعد اتفاق السلام لعام 2016.