ترامب: أردوغان مسؤول عن تحرير سوريا و«باراك» يصف الشرق الأوسط بـ«قبائل وقرى»

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المكتب البيضاوي الخميس، أن أردوغان كان “مسؤولاً” عن المساعدة في تخليص سوريا من نظام بشار الأسد.

وقال ترامب: “أعتقد أن الرئيس أردوغان هو المسؤول عن سوريا، عن نجاح معركة تخليصها من زعيمها السابق. إنه إنجاز عظيم رغم أنه لا يأخذ تلك المسؤولية على عاتقه.”

جاء ذلك خلال لقاء جمع ترامب بأردوغان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحضور عشرات الصحفيين، حيث تحدث ترامب عن دور تركيا في دعم قوات المعارضة السورية، بقيادة أحمد الشرع، التي ساهمت في إعادة تشكيل مسار البلاد، واصفًا هذه القوات بأنها “وكلاء” لتركيا، قال ترامب: “أعتقد أنه يجب أن تنالوا الفضل في ذلك”، مضيفاً: “لقد كنتم تحاولون السيطرة على سوريا منذ 2000 عام، لقد سيطر أردوغان على سوريا، وهو لا يريد أن ينال الفضل… كان ذلك نصراً لتركيا”.

وأشار ترامب إلى أن أردوغان، إلى جانب قادة قطر والسعودية، طلبوا منه رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عقود، من أجل إتاحة الفرصة للدولة السورية التي وصفها بـ”المنهكة” لكي تبدأ من جديد.

وقال ترامب: “لا أعتقد أنهم كانوا قادرين على العيش مع تلك العقوبات. لقد رفعتها لأمنحهم فرصة لالتقاط أنفاسهم، لكن الرئيس أردوغان كان واحداً من الأشخاص المسؤولين عن ذلك. لقد طلب مني أن أفعل ذلك”.

المبعوث الأمريكي باراك يصف الشرق الأوسط بأنه “مجرد قبائل وقرى” ويثير جدلاً واسعاً

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، في تصريحات أمام البيت الأبيض، إنه لا يعترف بالشرق الأوسط كمنطقة سياسية شرعية، معتبرًا أن المنطقة ليست سوى تجمع لقبائل وقرى تم تقسيمها بشكل تعسفي على يد القوى الأوروبية، وخاصة عبر اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916.

وأوضح باراك أن الدول القومية في الشرق الأوسط لم تنشأ بشكل طبيعي، بل تم رسم حدودها من قبل دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، مؤكداً أنه “لا يوجد شرق أوسط حقيقي”.

وأشار إلى تعقيد التركيبة العرقية في المنطقة، التي تضم أكثر من 100 مجموعة عرقية و27 دولة، مما يجعل توحيدها على موقف سياسي واحد أمراً مستحيلاً.

وأثارت تصريحات باراك ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره بعض النشطاء متغطرسًا، فيما رأى آخرون أن تصريحاته تعكس الواقع الذي ورثه الشرق الأوسط من الاستعمار.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن رفضه لتصريحات باراك، مؤكدًا التمسك باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

هذا مثل الغراب الذي إضاعة مشيته و مشيت الحمامة ، يتحدث عن الشرق الاوسط كانه جاء من المريخ هذا " الزحلاوي" .



