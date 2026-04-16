ترامب: إنهاء الحرب مع إيران أولوية عاجلة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال مأدبة عشاء جمعته بملك هولندا وقرينته في البيت الأبيض، وفق ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين.

وبحسب التقرير، قال ترامب لملك وملكة هولندا إنه يريد إنهاء الحرب في إيران بسرعة، في وقت تتصاعد فيه التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بالملف الإيراني.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى أن البحرية الأمريكية قادرة على الحفاظ على حصار مضيق هرمز “إلى أجل غير مسمى”، في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى وجود مخاوف داخل وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” من أن يؤدي هذا الحصار إلى زيادة الضغط على السفن الحربية الأمريكية، بما قد يضعف انتشار الأسطول في مناطق أخرى.

ووفق المعلومات الواردة، بدأت البحرية الأمريكية في 13 أبريل الجاري تنفيذ حصار على جميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية عبر جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر المضيق، ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، في حين لم تعلن السلطات الإيرانية فرض أي رسوم، لكنها تحدثت في وقت سابق عن خطط مرتبطة بهذا الملف.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري واسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، حيث بدأت المواجهات في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، إلا أن المفاوضات التي أعقبت ذلك في إسلام آباد انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية.

وفي هذا السياق، أعلن التلفزيون الإيراني أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أكد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، مع عودة الوفد الأمريكي إلى بلاده دون اتفاق.

وفي المقابل، أفاد البيت الأبيض بأنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن واشنطن ستعمل على ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي، وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء بشكل مباشر لإيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الوضع الحالي يمثل عائقًا مؤقتًا أمام الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة، والمتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرة ذلك مكسبًا للأمن العالمي.

كما أفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة “رويترز” بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران ساهمت في تقليص بعض الخلافات، مع ارتفاع الآمال بتمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة جديدة من المحادثات، رغم استمرار خلافات جوهرية حول الملف النووي.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن مصير اليورانيوم عالي التخصيب ومدة القيود النووية، مشيرًا إلى أن هناك آمالًا متزايدة بعقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه لم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، مؤكدة استمرار الاتصالات لضمان استمرار الحوار بين الجانبين، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده تواصل دورها في تسهيل الاتصالات بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن الطرفين أبديا استعدادًا لمواصلة المحادثات، وأن الجهود ما زالت مستمرة بدعم دولي.

وأشار المتحدث إلى أن لبنان ما زال جزءًا من وقف إطلاق النار الساري، مؤكداً أن استقرار الوضع هناك ضروري لمسار المحادثات، وأن ملف المسألة النووية لا يزال ضمن القضايا المطروحة للنقاش.

وفي سياق متصل، قال مفاوض إيراني إن تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقل اتفاقًا كان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان يطلع نتنياهو على مجريات المفاوضات بشكل مستمر، وهو ما وصفه بأنه “تطور مروع” وغير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية.

وأضاف المفاوض الإيراني أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أجرى اتصالات مباشرة مع القيادة الإيرانية أثناء المفاوضات التي استضافتها باكستان، في حين كان الجانب الأمريكي يجري اتصالات داخلية متواصلة أثناء المحادثات.

ووصف المسؤول الإيراني إسرائيل بأنها “مستعمرة تتحكم بالولايات المتحدة”، معتبراً أن إطلاع نتنياهو على تفاصيل المفاوضات يمثل إهانة للشعب الأمريكي، ومحذراً من أن أي تصعيد في مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي عالمي.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده عازمة على محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على اغتيال عدد من قادتها، واصفًا تلك العمليات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن طهران ستتخذ قرارها بشأن الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن بعد زيارة الوفد الباكستاني، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان قد يشكل عاملًا إيجابيًا في دفع مسار التفاوض.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن وصول وفد رفيع إلى طهران برئاسة قائد أركان الجيش عاصم منير للمشاركة في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.

يُذكر أن المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران بدأت في 28 فبراير الماضي، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما لا تزال التطورات العسكرية والسياسية مستمرة دون اتفاق نهائي حتى الآن.