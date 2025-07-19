ترامب: اتفاق سلام «معجزة» بين أرمينيا وأذربيجان على وشك التحقيق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عشاء مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أن أرمينيا وأذربيجان تقتربان من إبرام اتفاق سلام بينهما، مؤكدًا أن واشنطن حققت “معجزة” في هذا الصدد.

وقال ترامب: “أرمينيا، أذربيجان، لقد حققنا معجزة هناك، والاتفاق (السلام) أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه”.

وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من المحادثات بين يريفان وباكو حول معاهدة سلام مستقبلية، حيث بدأت المناقشات بوساطة من روسيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي في عام 2022، وفي مايو 2023، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان استعداد بلاده للاعتراف بسيادة أذربيجان على كافة أراضيها، بما في ذلك إقليم قره باغ الذي كان موضع نزاع طويل الأمد.

وفي 19 سبتمبر 2023، شنّت أذربيجان عملية عسكرية في إقليم قره باغ، وهو ما أدى إلى استعادة باكو السيطرة على المنطقة، وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف أن بلاده استعادت وحدتها الإقليمية، بينما قررت سلطات قره باغ إعلان “حل” جمهورية أرتساخ غير المعترف بها، مع تحديد الأول من يناير 2024 كموعد لبدء التنفيذ.

من جانب آخر، اقترح السفير الروسي في يريفان، سيرغي كوبيركين، في يونيو 2023 تنظيم توقيع الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان على منصة روسية.