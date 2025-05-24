ترامب: الجيش لن ينشر الديمقراطية بالقوة وسنركز على تطوير تقنيات حربية متقدمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في حفل تخريج الأكاديمية العسكرية “ويست بوينت”، أن الجيش الأمريكي لن يعود إلى نشر الديمقراطية في العالم تحت تهديد السلاح، مؤكداً أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي حماية حدود الولايات المتحدة والقضاء على أي تهديد لأمنها.

وقال ترامب: “ليس دور الجيش الأمريكي تقديم عروض مسرحية لتحويل ثقافات الدول الأخرى أو فرض الديمقراطية بالقوة”، مضيفاً أن “مهمة الجيش هي الهيمنة والقضاء على أي تهديدات للولايات المتحدة في أي مكان وزمان”.

وأشار ترامب إلى أن العمليات العسكرية تتغير مع ظهور تقنيات جديدة مثل الطائرات المسيّرة التي تضرب بدقة عالية وسرعة فائقة، معتبراً أن الجيش الأمريكي يدرس حالياً هذه التكتيكات الحديثة مستفيداً من تجربة الصراع في أوكرانيا.

كما شدد الرئيس الأمريكي على استمرارية تعزيز الميزانية الدفاعية، قائلاً: “لقد وضعنا ميزانية دفاعية تريليونية ولن أخفض منها حتى عشرة سنتات، وهناك مجالات أخرى يمكن تقليل الإنفاق فيها”.

وتطرّق ترامب إلى إنتاج الولايات المتحدة لصواريخ فرط صوتية بكميات كبيرة، متهماً روسيا بسرقة تصاميم هذه الصواريخ في عهد إدارة أوباما، رغم أن روسيا تمتلك صواريخ فرط صوتية متطورة تستخدمها عملياً، مثل “تسيركون” و”كينجال” و”أفانغارد”.

وأكد ترامب أن عودة إدارته إلى البيت الأبيض أعادت احترام وهيبة الجيش الأمريكي على الساحة العالمية، معتبراً أن القوات المسلحة ستواصل دورها في الدفاع عن الوطن دون الانخراط في محاولات نشر الديمقراطية بالقوة.

هذا الموقف يعكس تحولاً في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، حيث تركز الآن على تعزيز القدرات الدفاعية وتبني تقنيات قتالية حديثة، مع الابتعاد عن التدخلات العسكرية التقليدية لتغيير الأنظمة في الخارج.