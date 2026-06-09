ترامب: الطياران بخير.. سنتكوم: إنقاذ طاقم المروحية الي سقطت قرب هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، اليوم الثلاثاء، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية أميركية من طراز “AH-64 أباتشي” بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز، أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية.

وأوضحت القيادة أن الحادث وقع عند الساعة 7:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 8 يونيو، مشيرة إلى أن الجنديين أُنقذا خلال نحو ساعتين من وقوع الحادث، وأن حالتهما الصحية مستقرة.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن أسباب سقوط المروحية لا تزال قيد التحقيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.

وقادت القوات البحرية الأميركية التابعة للقيادة المركزية عمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواً، وبمساندة وحدات من القوات الجوية والبحرية الأميركية، من بينها قوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس الأميركي.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الطيارين الأميركيين اللذين كانا على متن المروحية “بخير ولم يصب أحد بأذى”، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ستصدر تقريراً لاحقاً لتوضيح أسباب الحادث.

وكانت وسائل إعلام أميركية، بينها صحيفة “نيويورك تايمز”، قد أشارت إلى إنقاذ طاقم مروحية قتالية من طراز أباتشي بعد سقوطها قرب الممر المائي الذي تسيطر عليه إيران.

وجاء الحادث بعد يوم من إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة استجابة لدعوات لخفض التصعيد، رغم استمرار التهديدات الإيرانية باستئناف العمليات العسكرية في حال استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع مرتبطة بحزب الله في لبنان.

كما يأتي في ظل محاولة واشنطن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والتي ألقت بظلالها على أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، أعلنت إيران مقتل عنصرين من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني خلال ضربات إسرائيلية سابقة، بينما تستمر الاتهامات المتبادلة بين الأطراف في ظل هشاشة وقف إطلاق النار.