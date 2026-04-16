ترامب: نسعى لمنح إسرائيل ولبنان «هامش تنفس»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، أن محادثات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان ستُعقد يوم الخميس، في خطوة تعكس تحركًا دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد المتواصل بين الجانبين.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن هذه المحادثات تأتي بعد انقطاع دام نحو 34 عامًا، مؤكدًا السعي إلى إتاحة “هامش من التنفس” بين الطرفين في ظل التوترات الحالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، عقب أسابيع من التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيث تبادل الطرفان ضربات مكثفة شملت هجمات صاروخية وغارات جوية.

وكان حزب الله قد أعلن تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مدينة كريات شمونة، في حين ردت إسرائيل بسلسلة ضربات جوية ومدفعية طالت مناطق في جنوب لبنان.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، عقدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء اجتماعًا ثلاثيًا بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفراء الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، لبحث آليات إطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وأشار بيان مشترك إلى أن هذا الاجتماع يمثل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، في مؤشر على تحول محتمل في مسار العلاقات بين البلدين.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تأمل في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق التفاهمات السابقة لعام 2024، وصولًا إلى اتفاق سلام شامل، مع تأكيد دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات.

من جانبها، أبدت إسرائيل استعدادها للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع لبنان، بهدف معالجة القضايا العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الحراك السياسي بالتزامن مع استمرار التصعيد الذي بدأ في 2 مارس 2026، عقب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، حيث أعلن حزب الله دعمه لطهران، لتتسع رقعة المواجهات وتشمل عمليات برية في جنوب لبنان وغارات مكثفة على العاصمة بيروت.

وتشير تقارير حديثة إلى إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع الجاري، في ظل تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها.