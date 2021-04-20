ترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى التوافق مع روسيا وعدم دفعها نحو الصين

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى “التوافق” مع روسيا، وليس دفعها نحو الصين.

وقال ترامب في تصريح لشبكة “فوكس نيوز”: “يجب أن نتعامل مع روسيا، ويجب أن نتوافق معها بدلا من دفعها إلى أحضان الصين. لا يوجد شيء أسوأ من الجمع بين الصين وروسيا، ودفعهما إلى أن يكونا سويا”.

وأكد ترامب أنه “اتفق بشكل جيد” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن “التحقيق الروسي” (التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية) أضر بالعلاقات مع موسكو.

كذلك تطرق ترامب إلى علاقاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال إنه حافظ على نوع من “التوافق” معه على الأقل حتى قبل تفشي وباء كورونا.