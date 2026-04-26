ترامب: تلقينا مقترحاً إيرانياً جديداً بعد إلغاء رحلة باكستان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تلقت مقترحًا جديدًا من إيران، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية عبر وساطة باكستانية ومسارات إقليمية متعددة تشمل سلطنة عمان وروسيا وتركيا، بهدف الدفع نحو تسوية بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين إن الجانب الإيراني قدم مقترحًا جديدًا وصفه بأنه أفضل من سابقه، مشيرًا إلى أن هذا التطور جاء بعد إلغاء رحلة كان مقررة لمبعوثين أمريكيين إلى باكستان، حيث جرى تلقي المقترح خلال وقت قصير من قرار الإلغاء.

وأكد ترامب أن الموقف الأمريكي يتمحور حول منع إيران من امتلاك أي قدرات نووية عسكرية، موضحًا أن هذا الشرط يمثل أساس السياسة الأمريكية تجاه الملف الإيراني، مضيفًا أن واشنطن تمتلك أوراق قوة في هذا المسار.

وشدد على أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن أي تواصل دبلوماسي متاح إذا رغبت طهران في ذلك عبر القنوات المباشرة.

وفي السياق ذاته، كان من المقرر أن يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر إلى باكستان ضمن مسار تفاوضي مع الجانب الإيراني، إلا أن ترامب قرر إلغاء الرحلة، معتبرًا أن الوقت يُهدر في التنقلات والاجتماعات غير المجدية، على حد وصفه.

وقال ترامب إن القيادة الإيرانية تعاني من ارتباك داخلي وصراعات سياسية، مضيفًا أن بلاده ترى أن التواصل المباشر يظل الخيار الأسهل إذا توفرت الجدية لدى الطرف الآخر.

من جانبها، شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا، حيث وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الخارجية وقائد الجيش وعددًا من كبار المسؤولين الأمنيين.

وبحث عراقجي مع المسؤولين الباكستانيين التطورات الإقليمية ومقترحات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى آليات دعم مسار التهدئة عبر الوساطة الباكستانية.

وأعلن عراقجي أن بلاده عرضت إطارًا عمليًا لإنهاء الحرب بشكل دائم، مؤكدًا أن إيران تنتظر تقييم مدى جدية الولايات المتحدة في الانخراط بالمسار الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن زيارته إلى باكستان كانت مثمرة للغاية.

وقال في منشور عبر منصة إكس إن طهران قدمت رؤية تقوم على إنهاء التصعيد بشكل شامل، مع التأكيد على أهمية الضمانات الدولية لأي اتفاق مستقبلي.

وفي المقابل، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه ألغى زيارة ممثليه إلى إسلام آباد، معتبرًا أن السفر لمسافات طويلة لعقد اجتماعات لا تحقق نتائج يمثل إهدارًا للوقت والجهد، مضيفًا أن واشنطن تملك كل أوراق الضغط.

كما أوضح ترامب أن هناك حالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا ترى حاجة لمزيد من الاجتماعات غير المباشرة إذا لم تتوفر نتائج ملموسة.

وفي تحرك موازٍ، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي أطلع نظيره التركي هاكان فيدان على تطورات المفاوضات ووقف إطلاق النار، بينما ناقش فيدان عبر اتصالات منفصلة مع مسؤولين إيرانيين وباكستانيين مسار الحوار الجاري بين طهران وواشنطن.

كما غادر عراقجي إسلام آباد متوجهًا إلى مسقط بعد انتهاء محادثاته، في إطار جولة إقليمية تشمل سلطنة عمان وروسيا، وسط توقعات بعودة الوفد الإيراني إلى باكستان لاحقًا لاستكمال المشاورات.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن جزءًا من الوفد الإيراني عاد إلى طهران للتشاور قبل أن يلتحق مجددًا بالاجتماعات، بينما أشارت تقارير إلى إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات خلال الأيام المقبلة إذا توافرت أرضية مشتركة.

ونقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسيين أن مقترحات متبادلة يجري بحثها تتعلق بآليات التعامل مع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية ومضيق هرمز، إضافة إلى ترتيبات تتعلق بتخفيف التصعيد البحري.

وتشير التسريبات إلى مقترح وساطة يتضمن خفضًا متبادلًا للتوتر، بحيث تخفف إيران بعض القيود في مضيق هرمز مقابل تخفيف أمريكي للحصار على الموانئ الإيرانية، وهو ما يخضع للنقاش بين الأطراف.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام بلاده بمواصلة دور الوسيط بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن إسلام آباد تعمل على دعم الاستقرار الإقليمي عبر مسارات دبلوماسية نشطة.

وقال شريف في منشور عبر منصة إكس إنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش خلاله تطورات الوضع الإقليمي، مؤكدًا استعداد باكستان لمواصلة جهود الوساطة دون انقطاع.

كما أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالًا مع رئيس الوزراء الباكستاني، شدد خلاله على ضرورة بناء فهم مشترك بين الأطراف، محذرًا من أن استمرار الضغوط والعقوبات يعرقل الثقة ويصعب مسار الحوار.

وأشار بزشكيان إلى أن أي تقدم يتطلب ضمانات واضحة بعدم تكرار التصعيد، مع التأكيد على أن تعزيز الوجود العسكري يفاقم الأزمة بدل حلها.

