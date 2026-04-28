ترامب: حلمت دائماً بالعيش في «قصر باكنغهام»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لطالما حلم بالعيش في قصر باكنغهام، مشيراً إلى أنه سيطرح الفكرة خلال لقائه المرتقب مع الملك تشارلز الثالث خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إنه كان دائماً يرغب في الإقامة داخل قصر باكنغهام، مضيفاً أنه سيناقش الأمر مع الملك والملكة خلال اللقاء المرتقب بين الجانبين.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً على تقرير إعلامي تحدث عن روابط عائلية بعيدة تجمعه بالملك تشارلز الثالث، في سياق يسلط الضوء على العلاقة التاريخية بين العائلة المالكة البريطانية والولايات المتحدة.

ووصل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، تتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب خطاب مرتقب للملك أمام الكونغرس الأمريكي.

ومن المقرر أن يلقي الملك تشارلز الثالث خطاباً أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، في أول خطاب من نوعه لعضو في العائلة المالكة البريطانية منذ عام 1991، بعد خطاب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين لندن وواشنطن، حيث يلتقي الملك تشارلز الثالث بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاءات رسمية تتناول ملفات سياسية ودبلوماسية متعددة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قصر باكنغهام على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يتم التعامل معها ضمن الطابع الودي غير الرسمي الذي رافقها.