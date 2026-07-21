ترامب: سنساعد لبنان كثيراً وسنعامله بكل احترام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم لبنان، مشددًا على أن واشنطن ستساعد بيروت في مواجهة التحديات التي تمر بها، وذلك خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، في أول زيارةٍ لرئيسٍ لبنانيٍّ إلى واشنطن منذ عام 2009، وفق ما أوردته وسائل إعلامٍ دولية.

وقال ترامب إن العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان “جيدة”، مضيفًا: “سنساعد لبنان في حل المشكلات، وسنساعده كثيرًا، وسنعامله على النحو الملائم وبكل احترام”. كما أشار إلى أن لبنان “تضرر على مدى عقود، وأسيئت معاملته لفترةٍ طويلةٍ”، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجة العديد من القضايا التي تواجه البلاد.

وكشف الرئيس الأمريكي أن الجيش الإسرائيلي يواصل إعادة انتشار قواته في جنوب لبنان، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم مع بيروت، معتبرًا أن الاتفاق حقق نتائج إيجابية. وأضاف أن واشنطن ستبحث مع الجانب اللبناني آليات تولي الجيش اللبناني مسؤولية القرى التي ينسحب منها حزب الله، إلى جانب مناقشة المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان.

وفي الشأن الإقليمي، صرّح ترامب بأنه “سيتولى أمر الحوثيين” إذا فرضوا حظرًا على الموانئ السعودية، في إشارةٍ إلى استمرار اهتمام إدارته بملفات الأمن الإقليمي.

وخلال اللقاء، أعلن ترامب استعداده للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك، قائلًا: “إذا أراد الرئيس مني أن أتحدث مع حزب الله فسأفعل ذلك”. كما وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأنه “شخص جيد”، مضيفًا أنه سينضم إلى مسار التقدم عندما يرى النتائج التي تحققت.

وزعم ترامب أيضًا أن الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في اتخاذ خطواتٍ ضد حزب الله، معتبرًا أن ذلك قد يكون فعالًا، مستندًا إلى ما وصفه بخبرة الشرع السابقة في قتال الحزب، فيما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن هذا الطرح.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استقرار لبنان والمنطقة يمثل هدفًا مشتركًا مع الولايات المتحدة، وقال مخاطبًا ترامب: “سيكون هذا إرثك، ومعًا سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف. حان الوقت لكي يشهد لبنان والمنطقة بأكملها الاستقرار والأمن”.

وأضاف عون أن لبنان يتطلع إلى مرحلةٍ جديدةٍ يسودها السلام والاستقرار، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. كما أعرب عن شكره للرئيس الأمريكي على ما وصفه بـ”الإنجاز التاريخي” المتمثل في توقيع إطار العمل، مؤكدًا أن عودة لبنان إلى الأمن والاستقرار “مسألة وقتٍ”.

وبحسب معلوماتٍ تداولتها وسائل إعلامٍ دولية، حمل عون إلى واشنطن خطةً مكتوبةً تتضمن تصورًا لنزع سلاح حزب الله، مقابل ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا على إسرائيل لاستكمال انسحابها من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن.

وتزامنت الزيارة مع بدء الجيش اللبناني الانتشار في عددٍ من المناطق الجنوبية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، في خطوةٍ وُصفت بأنها أول اختبارٍ عمليٍّ للترتيبات الأمنية الجديدة، التي تنص على تعزيز انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن لبنان طالب بأن تتولى جهةٌ دوليةٌ أو أمميةٌ، مثل قوة “اليونيفيل” أو الآلية الدولية المعروفة بـ”الميكانيزم”، مهمة التحقق من خلو المناطق التي تنسحب منها إسرائيل من أسلحة حزب الله، فيما تواصل واشنطن مشاوراتها مع الجانبين بشأن آلية تنفيذ هذه الخطوة.

وشهد اللقاء موقفًا لافتًا عندما أشاد الرئيس اللبناني بنظيره الأمريكي، قائلًا إنه كان يتطلع منذ فترةٍ طويلةٍ إلى لقاء “رئيسٍ عظيمٍ” مثله، ليرد ترامب مازحًا وسط ضحك الحاضرين: “إنه يعرف كيف يكسب ودي… الآن يمكنه الحصول على أي شيء”.

وتأتي زيارة عون إلى واشنطن في ظل تطوراتٍ متسارعةٍ تشهدها الساحة اللبنانية، مع استمرار تنفيذ ترتيباتٍ أمنيةٍ في الجنوب، وسعي بيروت إلى الحصول على دعمٍ أمريكيٍّ لتعزيز دور مؤسسات الدولة، واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية، ودفع مسار الاستقرار السياسي والأمني.

🚨LMAO!! Lebanon president:"I've been looking forward to this visit for a long time. Meeting such a GREAT president like yourself."



PRESIDENT TRUMP:"See? He knows how to get to me!"



*Room cracks up*



"He can have ANYTHING! Now,he can have anything."



No one else like him 😂😂😂 pic.twitter.com/jYAzDjp7W2 — Alex West 1776 (@Qfs_Is_Real_1) July 21, 2026