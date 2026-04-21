ترامب: سنمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي استمرت نحو أسبوعين، في خطوة تعكس تداخلاً بين المسار الدبلوماسي والضغط العسكري، وسط غموض يحيط بمصير الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة “تروث سوشال”، أن قرار التمديد يستند إلى ما وصفه بانقسام حاد داخل الحكومة الإيرانية، إلى جانب طلب مباشر من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بهدف إتاحة المجال أمام طهران لتقديم مقترح موحد يمثل موقفها في المفاوضات.

وأضاف أن الهدنة ستستمر إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المفاوضات بأي نتيجة، سواء بالموافقة أو الرفض، ما يربط بشكل مباشر بين استمرار وقف إطلاق النار ومآلات العملية التفاوضية.

وفي موازاة ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجّه القوات الأمريكية لمواصلة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مع البقاء في حالة جاهزية كاملة من جميع النواحي، في إشارة إلى استمرار الضغط الاستراتيجي رغم تأجيل أي تصعيد عسكري مباشر.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إلى أن إيران انتهكت وقف إطلاق النار عدة مرات خلال فترة الهدنة، ما ألقى بظلال من الشك على التزام طهران بالاتفاق وأثر على مسار التهدئة.

وفي سياق متصل، نقل موقع “أكسيوس” عن مصدر أمريكي أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد أُلغيت إلى أجل غير مسمى، في تطور يعكس تعثر التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات.

كما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش بشكل خاص إلغاء الزيارة بالكامل، في ظل عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن ملف تخصيب اليورانيوم، الذي يشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.

ويأتي هذا القرار في إطار استجابة دبلوماسية لجهود الوساطة الباكستانية، التي تسعى إلى احتواء التصعيد وفتح نافذة تفاوضية جديدة، في وقت تتمسك فيه واشنطن بسياسة الضغط عبر الحصار الاقتصادي والعسكري.