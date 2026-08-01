ترامب: سنوجه ضربات قوية ضدّ إيران والهدف هو تحقيق الانتصار

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مسؤولين ومصادر متعددة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيهات بإعداد هجومٍ عسكريٍ جديدٍ على إيران، في إطار مساعٍ للضغط على طهران ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأفادت المصادر، بحسب التقرير، بأن العمليات العسكرية المحتملة يمكن أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام، في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة وإسرائيل خيارات تصعيدٍ إضافيةٍ ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، خلال تصريحاتٍ للصحفيين الجمعة، إنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية المكثفة ضد إيران، معتبرًا أن توجيه ضرباتٍ قويةٍ لطهران يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني ودفعه إلى التراجع، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلامٍ أمريكية، نقلًا عن مصادر متعددة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لحملة قصفٍ تستهدف منشآتٍ مرتبطةً بالبنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال تنفيذ الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت شبكة “سي بي إس” الأمريكية أن نقاشاتٍ داخل الإدارة الأمريكية تناولت إمكانية إنهاء أي عملياتٍ عسكريةٍ قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين، بسبب المخاوف من تأثير القصف على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، إلا أن موعد انتهاء أي حملةٍ محتملةٍ لم يُحسم.

وأشارت الشبكة إلى أن إسرائيل أُبلغت بالخطة وتنسق مع الولايات المتحدة، موضحةً أن أي عمليةٍ مشتركةٍ ستعني عودة إسرائيل إلى العمليات العسكرية بعد توقفها خلال الهدنة التي توسطت فيها واشنطن.

وبحسب المصادر الأمريكية، نوقشت الخطة العسكرية خلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع كامب ديفيد، وسط اعتراض بعض مساعدي البيت الأبيض المعنيين بالشؤون السياسية على تنفيذها.

وقالت المصادر إن ترامب أكد خلال الاجتماع أن الولايات المتحدة ستوجه ضرباتٍ قويةٍ لإيران، مضيفًا أنه يعتقد أن الهدف هو تحقيق الانتصار، وذلك ردًا على سؤال بشأن إمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأوضحت المصادر أن محطات توليد الكهرباء ومصافي النفط الإيرانية ستكون من بين الأهداف المحتملة لأي عمليةٍ عسكريةٍ.

وفي المقابل، أكد مسؤولٌ أمنيٌ إيرانيٌ رفيع أن طهران أعدت خطةً واسعةً للرد على أي هجومٍ أمريكيٍ أو إسرائيليٍ محتملٍ يستهدف البنية التحتية الإيرانية، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك القدرة والإرادة لتنفيذ ردٍ واسع النطاق، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم”.

وقال المسؤول الإيراني إن التقارير الأمريكية بشأن استهداف البنية التحتية الإيرانية تمثل، بحسب وصفه، “نوعًا من الجنون”، مؤكدًا أن خطة الرد تشمل البنية التحتية الحيوية لإسرائيل، إضافةً إلى منشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا، وكذلك خلال التطورات العسكرية الأخيرة، قدرتها على تنفيذ عملياتٍ واسعةٍ، إلى جانب استعدادها لاتخاذ خطواتٍ مضادةٍ.

وتشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا منذ يوليو، حيث نفذت القوات الأمريكية بين 8 و23 يوليو ضرباتٍ ضد إيران، ردًا على ما وصفته واشنطن باستهداف سفنٍ تجاريةٍ عابرةٍ لمضيق هرمز.

وردت إيران باستهداف قواعد ومصالح أمريكيةٍ في عددٍ من دول المنطقة، فيما تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بشأن انتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار الموقعة بين الجانبين.