ترامب: شنّ «عملية خاطفة» ضد كوبا على غرار فنزويلا احتمال قائم

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات لافتة حول الملف الكوبي، مؤكدًا أن تنفيذ عملية عسكرية أمريكية ضد كوبا وإنجازها خلال فترة قصيرة على غرار ما جرى في فنزويلا يبقى احتمالًا قائمًا، في حال تطلبت الظروف ذلك.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع موقع “أكسيوس” الأمريكي، حيث أشار إلى أن واشنطن تسعى خلال ولايته الرئاسية الثانية إلى توسيع نطاق نفوذها العسكري داخل القارة الأمريكية، بما يشمل ملفات تعتبرها استراتيجية في محيطها الإقليمي.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي عملية محتملة ضد كوبا يمكن أن تشبه العملية التي انتهت باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير، لافتًا إلى أن كوبا تقع جغرافيًا بالقرب من الولايات المتحدة، ما يجعل أي تحرك عسكري فيها أسهل من الناحية اللوجستية مقارنة بملفات أخرى مثل إيران.

وفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه يفضل في الوقت نفسه انتقالًا سلميًا للسلطة في كوبا إذا كان ذلك ممكنًا، في إشارة إلى أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا ضمن الحسابات الأمريكية.

وردًا على سؤال حول إمكانية تنفيذ عملية على غرار ما جرى في فنزويلا، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ذلك “ممكن”، مضيفًا أن الفارق بين البلدين يتمثل في الموارد، حيث قال إن فنزويلا تمتلك النفط بينما لا تمتلكه كوبا، لكنها تتمتع بموقع جغرافي وسواحل وصفها بالجذابة.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو، المنحدر من أصول كوبية، يتابع هذا الملف بشكل مباشر ويوليه اهتمامًا خاصًا داخل الإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في أبريل الماضي بأن واشنطن ستتجه بعد ملف إيران إلى ملف كوبا، معتبرًا أن “الوضع هناك بحاجة إلى معالجة سياسية مختلفة”، في حين تواصل واشنطن فرض إجراءات اقتصادية على هافانا ضمن سياسة الضغط السياسي والاقتصادي.

في المقابل، ردت القيادة الكوبية بتحذيرات شديدة اللهجة، حيث أكد الرئيس الكوبي أن أي تدخل عسكري سيقابل بمقاومة، مشددًا على استعداد بلاده للدفاع عن نفسها مهما كانت النتائج.