ترامب على غلاف جواز السفر الأمريكي.. تصميم «غير مسبوق» يثير جدلاً واسعاً

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصميم جديد لجواز السفر الأمريكي ضمن إصدار محدود خاص، احتفالاً بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً حول طبيعته وما إذا كان يمثل النسخة الرسمية المقبلة أو مشروعاً تذكارياً.

ونشر ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” ما وصفه بـ“جواز السفر الأمريكي الجديد” مرفقاً بعبارة لافتة تقول: “أهلاً بكم، لكن التزموا بحسن السلوك”، في إشارة رمزية إلى محتوى التصميم ورسائله.

ويظهر التصميم الذي عرضه ترامب صفحته الرسمية محاطة بنص إعلان استقلال الولايات المتحدة الموقع عام 1776، إلى جانب عناصر من العلم الأمريكي، مع توقيع شخصي للرئيس، وزخارف مطبوعة باللون الذهبي تضفي طابعاً احتفالياً على الوثيقة.

وفي إحدى الصفحات الداخلية، تتضمن النسخة لوحة محفورة مستوحاة من العمل الشهير “إعلان الاستقلال”، بينما يظهر في أسفل الصفحة النص “الولايات المتحدة الأمريكية 250” في إشارة مباشرة إلى الذكرى التاريخية للاستقلال الأمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من أبريل الماضي عن التحضير لسلسلة محدودة من جوازات السفر بتصميم خاص يتضمن صورة رسمية لترامب، وذلك ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وهو ما يعكس توجهاً لإطلاق إصدار تذكاري مختلف عن النسخة التقليدية.

لكن تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن التصميم الذي نشره ترامب لا يزال يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمثل النسخة الرسمية المعتمدة لجوازات السفر التذكارية أو مجرد تصور أولي أو فكرة شخصية نشرها الرئيس، خاصة أن مثل هذه النماذج لم تُعتمد بشكل نهائي حتى الآن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مقترحات ومبادرات رمزية أخرى مرتبطة بالذكرى الـ250، بينها إصدار عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب، إضافة إلى دعم إعادة تسمية مركز كينيدي للفنون في واشنطن ليحمل اسم “مركز دونالد ترامب وجون كينيدي التذكاري للفنون الأدائية”، ما يعكس حضوراً متزايداً للرموز السياسية في الفعاليات الاحتفالية الوطنية.

كما أوضحت مصادر أمريكية أن وزارة الخارجية كانت قد بدأت بالفعل التخطيط لإصدار جواز سفر خاص بهذه المناسبة، يتضمن تصاميم فنية مخصصة وصوراً محسّنة على الأغلفة والصفحات الداخلية، على أن يبقى التصميم التقليدي معتمداً في الإصدارات الأخرى.

وفي المقابل، ما زال الشكل النهائي لجواز السفر التذكاري غير محسوم، وسط ترقب لما إذا كان التصميم الذي عرضه ترامب سيعتمد رسمياً أو سيبقى ضمن نماذج غير نهائية متداولة.