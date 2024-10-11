ترامب: فوز «هاريس» سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للبلاد

أكد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، “أن فوز نائبة الرئيس الحالية “كامالا هاريس” في الانتخابات سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للبلاد”.

وقال ترامب في تجمع لمناصريه في مدينة ديترويت: “سنخسر ثروتنا، وسنفقد قوتنا، وسنفقد مكانتنا كعملة احتياطية، وهو ما سيكون بمثابة خسارة الحرب، إذا خسرنا ذلك، ستكون العواقب وخيمة”.

وأضاف أن “اليوان الصيني يسعى ليحل محل الدولار على الساحة العالمية”، مضيفا: “يمكننا التعامل مع الصين، ويمكننا التعامل مع روسيا وكوريا الشمالية”.

وكان “ترامب” أكد في وقت سابق، أن “العقوبات الأمريكية تتسبب في إضعاف مكانة الدولار في العالم”.