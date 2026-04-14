ترامب: كوبا دولة «فاشلة» وسنتجه إليها بعد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا “دولة فاشلة” على حد وصفه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تتجه للتعامل معها بعد الانتهاء من الملف الإيراني، في تصريحات تعكس اتساع نطاق السياسة الأمريكية التصعيدية في أكثر من ساحة دولية.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية، أن واشنطن تضع أولوية التعامل مع الملف الإيراني في المرحلة الحالية، قبل الانتقال إلى ملفات أخرى بينها كوبا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أن الحصار البحري المفروض على جميع السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الفعلي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد مباشر في منطقة مضيق هرمز.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” قد أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ حصار بحري يشمل الممرات البحرية في الخليج العربي وخليج عمان، المرتبطين بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية الملف النووي الإيراني، إلى جانب الخلافات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي ملف كوبا، كانت الإدارة الأمريكية قد وقّعت في 29 يناير 2026 أمرا تنفيذيا يتيح فرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزود كوبا بالنفط، ضمن إجراءات قالت واشنطن إنها تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي، وإعلان حالة طوارئ بسبب ما وصفته بـ”التهديد الكوبي”.

في المقابل، اعتبرت الحكومة الكوبية أن السياسات الأمريكية تهدف إلى خنق الاقتصاد المحلي وفرض حصار اقتصادي متدرج يؤدي إلى زيادة الضغوط على السكان.

وتشير هذه التطورات إلى توسع لافت في سياسة الضغط الأمريكية، مع فتح أكثر من جبهة سياسية واقتصادية بالتزامن، في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترا متصاعدا حول ملفات الطاقة والأمن البحري.