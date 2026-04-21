ترامب: لن نمدد وقف إطلاق النار إذا لم يتم التوصل لاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يستبعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المحددة، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية بين الجانبين.

وفي تصريح لوكالة “بلومبيرغ”، أكد ترامب أن خيار تمديد الهدنة لمدة أسبوعين يعد “مستبعداً للغاية”، مشيراً إلى أن استمرار وقف إطلاق النار مرهون بتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الجارية.

وأوضح أن نائب الرئيس جيه دي فانس سيشارك في جولة المفاوضات المقرر عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في إطار مساعٍ أميركية لدفع المحادثات مع طهران نحو اتفاق جديد.

وشدد ترامب على أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكداً أن الضغط الاقتصادي يمثل أداة رئيسية في التعامل مع الملف الإيراني خلال المرحلة الحالية.

وفي تصريحات أخرى عبر منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب إنه “يحقق نصراً ساحقاً في المواجهة مع إيران”، مشيراً إلى أن العمليات الجارية تسير “بشكل ممتاز”، على حد تعبيره، مع الإشادة بدور الجيش الأميركي.

وأضاف أن عدداً من القيادات الإيرانية السابقة “اختفى”، معتبراً ذلك مؤشراً على ما وصفه بتغير في موازين القوة، ومشيراً إلى أن إيران تمر بحالة ارتباك في ظل التطورات الأخيرة.

كما أكد أن الإدارة الأميركية تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، مشيراً إلى أنه سيكون أفضل من الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، مع تشديده على رفض أي تسوية لا تحقق شروط واشنطن الأمنية.

وأشار ترامب إلى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، وفق وصفه.

وفي السياق ذاته، ربط ترامب استمرار الضغط على إيران بإجراءات اقتصادية وعسكرية، بينها الحصار البحري، الذي قال إنه يكبد طهران خسائر كبيرة يومياً، ولن يتم رفعه إلا بعد التوصل إلى اتفاق رسمي.

كما لفت إلى أن المحادثات الجارية في إسلام آباد تأتي ضمن مسار تفاوضي حساس، وسط تباين في المواقف بين الجانبين الأميركي والإيراني، في وقت لم تؤكد فيه طهران مشاركتها النهائية في الجولة المرتقبة.

إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب “انتهاكات مستمرة” لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ذلك يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار المسار الدبلوماسي بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي أبلغ نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي، بأن واشنطن تمارس “إجراءات استفزازية”، من بينها تهديد السفن التجارية الإيرانية، إضافة إلى مواقف وخطابات وصفها بالمتناقضة والتهديدية، معتبرة أن ذلك يعرقل أي تقدم في المفاوضات.

وشدد عراقجي على أن إيران ستواصل مشاوراتها مع باكستان لتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على مراقبة سلوك الطرف الآخر واتخاذ ما يلزم لحماية المصالح والأمن القومي الإيراني.

وفي اتصال سابق مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد عراقجي أن بلاده ستتخذ القرار المناسب وفق تطورات الموقف الأميركي، معتبراً أن السلوك الأميركي لا يتوافق مع مبادئ الدبلوماسية، في حين أشاد بالجهود الروسية لدعم الاستقرار الإقليمي.

كما نقلت تقارير عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تستعد لاحتمال العودة إلى الحرب على إيران “بموافقة أميركية”، في وقت يترقب فيه الجميع نتائج الجولة المقبلة من المفاوضات.

وفي السياق ذاته، كشف البنتاغون عن خسائر بشرية في العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران، بلغت 13 قتيلاً و415 مصاباً من العسكريين الأميركيين، وفق بيانات رسمية.