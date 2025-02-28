«ترامب» متفائل بشأن غزة وحادث دهس في إسرائيل يوقع جرحى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إن إدارته أجرت محادثات جيدة بشأن غزة، وإنه يعتقد أنها تتوصل إلى حلول للمشاكل في الشرق الأوسط”.

وجاء تصريح ترامب في رده على سؤال بشأن فرص نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأوضح ترامب “أعتقد أننا سنتوصل إلى بعض الحلول الجيدة، لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبا”.

من جانبه، قال ستارمر “إن حل الدولتين “هو الطريق نحو السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط”.

وأعلنت مصر يوم الخميس بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بالقاهرة.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها، “إن مسؤولين من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة بدأوا يوم الخميس “مناقشات مكثفة” بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار”.

وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 13 شخصا أصيبوا بجروح في شمال إسرائيل الخميس بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، مشيرة إلى أنها تشتبه بـ”هجوم إرهابي”.

وقالت الشرطة في بيان “هناك شكوك بأنه هجوم إرهابي. تمكنت قوات الشرطة من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به الذي من الممكن أن يكون مسؤولا عن عملية الدهس” التي وقعت عند تقاطع “كركور” جنوب حيفا.

وأضافت أن 13 شخصا، بينهم أحد عناصرها، أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حال “حرجة”.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن المشتبه به “فلسطيني يبلغ من العمر 53 عاما من منطقة جنين، كان في إسرائيل بشكل غير قانوني ومتزوج من مواطنة إسرائيلية”.