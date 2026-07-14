ترامب: «مجتبى خامنئي» قتل بنسبة 90%.. نائب إيراني: الوقت حان لأن تصنّع إيران قنبلة نووية

دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القيادة الإيرانية ومضيق هرمز، بالتزامن مع ردود إيرانية رافضة لأي تدخل أمريكي في إدارة أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالميًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” يوم الاثنين، إن كبار القادة الإيرانيين قُتلوا، وإن المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي اختفى بنسبة 90%، وفق تصريحاته.

وأضاف ترامب: “ليس لديهم أسطول بحري، ولا سلاح جو، لقد ذهب كل شيء.. لقد اختفت دفاعاتهم الجوية، وقُتل جميع قادتهم، وقُتل أفضل قادتهم”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: “لقد رحل خامنئي، ورحل ابنه مجتبى بنسبة 90%”.

وفي سياق التصعيد، أعلن ترامب إعادة فرض ما وصفه بالحصار على إيران، وكشف عن خطة تتولى بموجبها الولايات المتحدة مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز، مقابل رسوم على الشحنات العابرة للممر البحري.

وأوضح ترامب أن واشنطن ستفرض رسومًا بنسبة 20% على جميع الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، معتبرًا أن الولايات المتحدة تستحق تعويضًا ماليًا مقابل حماية أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وقال ترامب إن مضيق هرمز “سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها”، مؤكدًا أن تنفيذ الإجراءات الجديدة سيبدأ فورًا.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران “لا فرصة أمامها لإعادة بناء قدراتها العسكرية”، مضيفًا أن المفاوضين الإيرانيين “نقضوا الاتفاق” المبرم سابقًا مع واشنطن.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع “فوكس نيوز”: “كان بيننا اتفاق، لكنهم نقضوه”، مضيفًا: “إنهم أشخاص سيئون”.

وردًا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني رفضه لأي تدخل أمريكي في إدارة مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” في رسالة مصورة إن طهران “لن تسمح تحت أي ظرف” للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي، مؤكدًا أن إيران ستواجه أي محاولة أمريكية لعبور المضيق دون إذنها.

كما أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع “قيد أنملة” عن موقفها بشأن مضيق هرمز، مشددًا على أن إعادة فتح الممر لن تتحقق عبر الحرب أو الأعمال التخريبية أو الضغوط العسكرية.

وتأتي هذه التطورات بعد تبادل ضربات بين واشنطن وطهران، إذ نفذت الولايات المتحدة عمليات قصف على إيران ليل الأحد الاثنين، فيما ردت إيران باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة، في تصعيد وصف بأنه من الأعنف بين الطرفين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل.

ويشكل مضيق هرمز محور الأزمة الحالية، نظرًا لأهميته في حركة إمدادات الطاقة العالمية، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز.

وفي تطور مرتبط بالتصعيد، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أحمد بخشيش أردستاني، في مقابلة مع وكالة “إيلنا”، إن محور الخلاف بين طهران وواشنطن تحول من الملف النووي إلى مضيق هرمز.

وأضاف أردستاني أن المضيق يمثل “أداة قوة” لإيران، داعيًا إلى الحفاظ عليه، كما قال إن الوقت حان، من وجهة نظره، لأن تصنع إيران قنبلة نووية بعد ما وصفه بالخسائر والمعارك التي خاضتها.

وأكد أن الموقف الرسمي الإيراني ما زال يعتبر البرنامج النووي سلميًا بالكامل، وأن طهران لا تعلن امتلاك نية لإنتاج أسلحة نووية، ويرتبط هذا الموقف بفتوى دينية منسوبة إلى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي تحرم صناعة القنبلة الذرية.

وفي سياق المواجهة الإقليمية، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران من تنفيذ أي هجوم ضد إسرائيل، مؤكدًا أن الرد الإسرائيلي سيكون “أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة”.

وقال نتنياهو خلال كلمة في مؤتمر النقب بمدينة ديمونا إن حزب الله لم يعد يمتلك سوى نسبة محدودة من قدراته الصاروخية مقارنة بما كان عليه عند بداية الحرب، مضيفًا مخاطبًا القادة الإيرانيين: “لا تظنوا أن هجومكم علينا سيُقابل بالصمت”.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تعتبر الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران انتهاكًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، معتبرًا أن هذه الخطوة تعرقل فرص التوصل إلى تسوية.

وأضاف لافروف أن الضربات لا تقود إلى حل الأزمة، بل “تغلق الباب” أمام المسار الذي فتحته مذكرة التفاهم.

وكانت طهران وواشنطن وقعتا في 18 يونيو مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع الذي بدأ في 28 فبراير، قبل أن تستأنف الولايات المتحدة قصفها في 8 يوليو، بينما قالت واشنطن إن ذلك جاء ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.