ترامب: ممداني يدمّر نيويورك ولن ندعم فشل المدينة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني “يدمر المدينة”، مؤكدًا أن الأوضاع في نيويورك تتجه نحو مزيد من التدهور في ظل سياسات تعتمد على رفع الضرائب بشكل مفرط، على حد وصفه.

وجاءت تصريحات ترامب عبر منصة “تراث سوشيال”، حيث أشار إلى أن مدينة نيويورك “ليس لديها فرصة” في ظل السياسات الحالية، معتبرًا أن استمرار النهج الضريبي سيؤدي إلى هروب السكان وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تساهم في ما وصفه بـ“فشل المدينة”، مشددًا على أن “سياسات الضرائب ثم الضرائب ثم الضرائب خاطئة للغاية”، وأن التجارب السابقة أثبتت عدم نجاحها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل السياسي عقب فوز عمدة نيويورك زهران ممداني في انتخابات بلدية المدينة خلال نوفمبر الماضي، ليصبح أصغر عمدة لنيويورك في القرن الحادي والعشرين وأول مسلم يتولى المنصب.

ويتبنى عمدة نيويورك زهران ممداني حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تشمل الدعوة إلى إنشاء متاجر بقالة منخفضة الأسعار، وتجميد الإيجارات في بعض المناطق، وإلغاء رسوم النقل بالحافلات، إلى جانب مقترحات لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع.

وكان ترامب قد وصف ممداني في تصريحات سابقة بأنه “شيوعي”، كما تعهد بقطع المساعدات الفيدرالية عن مدينة نيويورك، في ظل خلافات سياسية متواصلة بين الجانبين حول إدارة المدينة واتجاهاتها الاقتصادية.

هذا وتشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة جدلًا متصاعدًا حول إدارة المدن الكبرى، وفي مقدمتها نيويورك، وسط تباين واضح بين السياسات التقدمية التي تعتمدها الإدارات المحلية، والمواقف المحافظة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتركز هذا الخلاف بشكل خاص حول قضايا الضرائب والإسكان والخدمات العامة، وهي ملفات تمثل أبرز التحديات التي تواجه المدن الأمريكية الكبرى في الوقت الحالي، مع استمرار الجدل حول أفضل السبل لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.