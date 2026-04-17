ترامب: «مضيق هرمز» مفتوح بالكامل والحصار على إيران مستمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن مضيق هرمز بات مفتوحًا بالكامل للملاحة، مضيفًا أن الحصار البحري على إيران سيظل مستمرًا.

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال وللمرور الكامل، لكن الحصار البحري سيظل قائمًا بالكامل وساري المفعول فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين اكتمال معاملتنا مع إيران بنسبة 100 بالمئة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “من المفترض أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة نظرًا لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!”.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن “الحصار العسكري الأمريكي المفروض على إيران، والذي يشارك فيه أكثر من 10 آلاف جندي، لا يزال ساريًا”، وذلك بعد وقت قصير من إعلان إيران قرارها عدم التدخل في حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز بات مفتوحًا كليًا أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مرور السفن سيكون عبر الطريق المنسق الذي أعلنته منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وأوضح عراقجي، في منشور على منصة “إكس”، أن فتح الممر يأتي تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، وأن القرار يشمل السماح بمرور جميع السفن التجارية عبر المضيق خلال الفترة المتبقية من الهدنة.

ولم يحدد عراقجي مهلة زمنية لذلك، في وقت يسري فيه اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، بينما بدأ وقف إطلاق النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة ولمدة 10 أيام.

وسارع ترامب إلى نشر منشور على حسابه في “تروث سوشيال” أعلن فيه فتح مضيق هرمز، قائلا: “إيران تعلن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل للسفن. شكرا!”.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد عقب الإعلان، إذ انخفض خام برنت والخام الأمريكي بأكثر من 8 بالمئة.

كما تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو، قرابة الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، بنسبة 10.42% ليصل إلى 89.03 دولارًا.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أن “الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع وضع حزب الله بالطريقة المناسبة”، مشيرًا إلى أن “فتح مضيق هرمز غير مرتبط بلبنان بأي حال من الأحوال”.

وأعلن أيضًا أن إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع “أكسيوس” عن مقترح قيد الدراسة يقضي بمنح طهران نحو 20 مليار دولار مقابل التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “ستحصل الولايات المتحدة على كل الغبار النووي الذي تسببت به قاذفاتنا العظيمة من طراز بي-2. لن تتغير ملكية الأموال بأي طريقة أو شكل”.

وكان موقع “أكسيوس” قد نقل عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن واشنطن تدرس صفقة تقضي بالإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأشار ترامب إلى أن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين قد يجتمعون نهاية الأسبوع لعقد جولة ثانية من المحادثات، يرجح أن تستضيفها إسلام آباد.

وفي سياق آخر، أكد ترامب أن إيران، وبمساعدة الولايات المتحدة، “أزالت أو تقوم بإزالة جميع الألغام البحرية في مضيق هرمز”.

وأوضح أن مرور السفن غير العسكرية سيكون ضمن ضوابط محددة، بينما تظل بعض الترتيبات الخاصة بالقطع العسكرية مرتبطة بتصريحات رسمية.

كما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ لمدة أسبوعين، بالتزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، ما انعكس على حركة الملاحة وأسعار الطاقة.