ترامب يؤكد ثقته بالرئيس السوري.. مجلس الشيوخ يمهّد لإلغاء عقوبات «قيصر»

حصل مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية، المتضمن إلغاء عقوبات قيصر، على تأييد 76 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل 20 عضوًا رافضًا، وذلك خلال التصويت الإجرائي المعروف بـ Cloture، والذي يسبق التصويت النهائي داخل المجلس، وفق ما أوردته القناة الإخبارية السوريةِ.

ويعكس هذا التصويت تقدمًا مهمًا في مسار إقرار مشروع الميزانية، ويفتح الباب أمام مناقشته النهائية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية مؤثرة، لا سيما في ما يتعلق بالملف السوري وتداعيات العقوبات المفروضةِ.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد أن الهجوم الذي استهدف جنودًا أمريكيين في مدينة حمص لا يرتبط بالدولة السوريةِ.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع عبّر عن استيائه من الهجوم، وأشار إلى أن تنظيم داعش يقف خلف العملية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم ينفذه التنظيم ضد قواتها في سورياِ.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وأن الرد سيستهدف الجهات المسؤولة عن تهديد أمن القوات الأمريكية، في إطار الحرب المستمرة ضد التنظيمات الإرهابيةِ.