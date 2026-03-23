ترامب يتوعد إيران بتدمير محطات الطاقة ويؤكد: ستكتشفون قريباً ما سيحدث

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستهداف محطات توليد الطاقة، مؤكداً أن الإنذار الذي وجّهه سيؤدي إلى “نتيجة ممتازة” وستصبح تداعياته واضحة قريباً.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن الضربة المحتملة ستتسبب بـ”دمار شامل لإيران”، معتبراً أن الخطوة ستنجح بشكل ممتاز، في وقت يواصل فيه التوتر العسكري التصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران “تلقى العقاب الذي تستحقه بعد 47 عاماً من السلوك السيء”، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لاذعة إلى حلف شمال الأطلسي، واصفاً دور دول الحلف بـ”المؤسف للغاية” في ظل التوترات الراهنة مع إيران.

وكان ترامب قد منح طهران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون تهديد، ملوّحاً باستهداف وتدمير محطات الطاقة الإيرانية، بدءاً من الأكبر حجماً إذا لم يتم الامتثال.

في المقابل، حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن أي هجوم أمريكي على شبكات الكهرباء الإيرانية سيقود إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والنفط في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً لفترة طويلة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، أن أي تصعيد إضافي قد يفضي إلى إشعال نطاق واسع من الأهداف، يشمل منشآت الطاقة والكهرباء ومرافق تحلية المياه في عدد من الدول الخليجية والعربية، منها السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت والأردن.

كما حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن من أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي، محذراً من احتمال انتشار المواد المشعة في حال تعرض محطة بوشهر لأي أضرار.

هذا وتشهد المنطقة توتراً واسعاً منذ 28 فبراير، حيث نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة هجمات على أهداف داخل إيران، شملت العاصمة طهران، وأسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين والأمنيين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية.

وردّت إيران بشن ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ملوّحة بـ”رد غير مسبوق”.

وفي ضوء هذه التطورات، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “جيروسالم بوست” عن دراسة أمريكية لتنفيذ عملية برية للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، مركز صادرات النفط الإيراني في الخليج، بهدف إجبار إيران على رفع الحصار عن مضيق هرمز.

وأعلنت الولايات المتحدة نشر آلاف من قوات البحرية ومشاة البحرية في الشرق الأوسط، إلى جانب ثلاث سفن برمائية تحمل نحو 4500 جندي، استعداداً لأي تحرك عسكري محتمل.

في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن موسكو ستظل صديقة وشريكاً موثوقاً لطهران خلال هذه الفترة الصعبة، معرباً عن أمله في أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه المحن بكرامة.